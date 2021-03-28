В Госдуме оценили видео, на котором дети из Татарстана просят построить им школу

В ролике маленькие жители региона выложили своими телами слово "школа" на снегу.

Как сообщалось ранее, в Сети появилось видео, на котором дети из Татарстана, вынужденные ежедневно подолгу добираться до ближайшего учебного заведения из-за его отсутствия в шаговой доступности, выложили из собственных тел на снегу надпись "школа", чтобы добиться её постройки. В связи с этим зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратится к Минпросвещения, а также к властям республики с просьбой построить школу для маленьких жителей двух посёлков под Казанью, а ещё проверить наличие образовательных учреждений в каждом населённом пункте страны.

Как заявил РИА "Новости" парламентарий, письма в Минпросвещения и президенту Татарстана Рустаму Минниханову будут направлены 29 марта.

Как уточняет агентство, в своих посланиях депутат указывает на необходимость в срочном порядке подготовить проектно-сметную документацию, а также построить школу и обеспечить детям транспортную доступность к ней. "Необходимо провести проверку всех регионов на наличие школьных учреждений в каждом населённом пункте", — говорится в обращениях.

Кроме прочего, Зайцев попросил Министерство просвещения и руководство Татарстана взять данный вопрос на личный контроль и решить проблему к 1 сентября текущего года.

Напомним, в пресс-службе президента Татарстана рассказали Лайфу, что вопрос со школой уже решён, а пока для учеников организуют транспорт, который будет привозить их в учебное заведение и после занятий отвозить домой.