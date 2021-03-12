"Светлый, тёплый": Школьникам построили уличный туалет с дырами в полу за несколько сотен тысяч рублей

Посёлок возле станции Бырка находится почти в 600 км от краевого центра — города Читы. В местной школе учится более 100 детей. По словам мамы одного из учеников, до учебного 2019 года туалета в образовательном учреждении вообще не было. Рядом со зданием стояла небольшая будка, но в неё малышам было страшно даже заходить.

— Если кто-то хотел в уборную, бежал домой или к соседям. Ну или терпел до конца уроков, — говорит мамочка.

В 2017 году Совет Федерации взял проблему школьных туалетов в сёлах под свой контроль. Спустя два года спикер СФ Валентина Матвиенко обратила внимание на уборные в Забайкальском крае, где проблема не решалась и детям приходилось справлять нужду в уличных туалетах, притом что средняя температура зимой в этом регионе — 20–25 градусов ниже нуля. В Забайкалье было направлено 240 миллионов рублей на строительство тёплых школьных уборных.

Пристроенный к школе туалет. Фото © LIFE

— Что сделали в нашем посёлке? Выкопали землю рядом со школой, положили доски, в которых сделали дыры, а сверху надстроили из фанеры помещение, как предбанник. И всё. Мало того что это никакой не тёплый туалет, так он ещё и примыкает к школе, то есть всё, что находится в яме, "благоухает" прямо в учебных классах, а когда тепло придёт, появятся мухи, черви. Полная антисанитария, — рассказала Лайфу неравнодушная мама одного из школьников.

Сквозняк из дыры в полу школьного туалета. © LIFE

Дыры в полу, которые должны заменить школьникам унитазы, сильно сквозят. Родители переживают за здоровье своих малышей, особенно за девочек — на таком сквозняке они могут простудиться.

По словам представительницы родительского комитета школы, на строительство туалета было потрачено более 700 тысяч рублей. Но смету директор школы Марина Иванова предоставлять отказалась, отметив, что это не в её компетенции.

— Звонки в районную администрацию не помогли. Когда я спрашивала, где детям искать воду, чтобы руки вымыть, мне представитель администрации ответил: "Из речки пусть таскают", — рассказала Лайфу мама учащегося.

Туалет, прикрытый деревянными крышками. Фото © LIFE

После того как в умывальниках замёрзла вода и дети не смогли помыть руки, родители решили обратиться к общественникам, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Руководитель организации "Поборам стоп" Анна Тажеева отметила, что по нормам СанПиН должен быть установлен один унитаз на 20 учениц школы, писсуар и унитаз — на 30 мальчиков.

Администрация Оловяннинского района, в котором находится посёлок Бырка, сообщает, что туалет пристроен не к кабинетам, а к запасному выходу школы, кроме того, в помещении предусмотрена вытяжка, чтобы запахи не попадали в учебное заведение. Очистка выгребной ямы будет производиться по мере её заполнения.

— Туалет люфт-клозет светлый, тёплый. С выгребной ямы ветер не дует, имеется умывальник с подогревом. Туалетная бумага всегда в наличии, сушилка для рук не предусмотрена. Для рук есть бумажные полотенца, — добавляют в районной администрации.

Связаться с директором школы Лайфу не удалось, руководитель не отвечала на звонки, а номер мобильного телефона, по словам местных жителей, она очень часто меняет. Туалет — не единственная проблема, которая беспокоит родителей школьников, они также сомневаются в компетентности педагогов, которых Марина Иванова принимает на работу. Мамы учеников считают, что директор трудоустраивает своих родственников и знакомых, у которых нет педагогического образования и необходимых знаний. Вопросы возникают и к качеству школьного питания, и к объёму продуктов, которые идут на обеды учеников.

— Нам бы сначала с туалетами разобраться, а потом уже браться за всё остальное. Всё-таки здоровье детей первостепенно, — говорит мама учащегося быркинской школы.