В Волгограде школьник умер после вписки на съёмной квартире

В Волгограде школьник умер после вечеринки на съёмной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 17-летний подросток вместе с друзьями организовал вписку в арендованной на сутки квартире. Однако утром юноше стало плохо, он потерял сознание. Приятели школьника позвонили его родителям и вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам не удалось спасти мальчика.

Точная причина смерти подростка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В данный момент выясняются причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки, организованной ведомством, будет принято процессуальное решение.

При этом, как утверждает портал "Блокнот Волгограда", товарищи на вечеринке баловались спиртными напитками. По предварительной версии, смерть школьника могла наступить из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Лайф рассказывал, как фрик-модель перерезала горло бойфренду, поссорившись с ним на вписке под Питером.

Авторы