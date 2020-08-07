Фрик-модель перерезала горло бойфренду, поссорившись с ним на вписке под Питером

Вписка с внезапным финалом случилась в городе Кудрово Ленинградской области. Там молодые люди устроили вечеринку с алкоголем, и несколько часов веселье било ключом. Но затем спиртные напитки взбодрили молодых людей настолько, что 23-летняя фрик-модель Ира во время ссоры со своим парнем схватила со стола нож и пырнула Ивана. Посчитав, что этого недостаточно, девушка добавила ещё, перерезав ему горло.

Фото © ВКонтакте / Mash | Мэш на Мойке

К счастью, на вечеринке нашлись более трезвые люди, которые и вызвали скорую. Ивану удалось выжить, несмотря на то что Ира задела яремную вену и лёгкое, а по дороге в больницу парень потерял очень много крови. Сперва на девушку завели дело по статье "Хулиганство", но затем переквалифицировали в "Покушение на убийство", пишет паблик "Мэш на Мойке".

Фото © ВКонтакте / Отказ Молоко