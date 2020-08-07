Фрик-модель перерезала горло бойфренду, поссорившись с ним на вписке под Питером

Вписка с внезапным финалом случилась в городе Кудрово Ленинградской области. Там молодые люди устроили вечеринку с алкоголем, и несколько часов веселье било ключом. Но затем спиртные напитки взбодрили молодых людей настолько, что 23-летняя фрик-модель Ира во время ссоры со своим парнем схватила со стола нож и пырнула Ивана. Посчитав, что этого недостаточно, девушка добавила ещё, перерезав ему горло.
Фото © ВКонтакте / Mash | Мэш на Мойке
К счастью, на вечеринке нашлись более трезвые люди, которые и вызвали скорую. Ивану удалось выжить, несмотря на то что Ира задела яремную вену и лёгкое, а по дороге в больницу парень потерял очень много крови. Сперва на девушку завели дело по статье "Хулиганство", но затем переквалифицировали в "Покушение на убийство", пишет паблик "Мэш на Мойке".
Фото © ВКонтакте / Отказ Молоко
Ира известна в Сети под ником "Отказ Молоко", под которым публикует странные фото. Девушке не чужд эпатаж, что можно с лёгкостью сказать по её внешности: цветные волосы и татуировки, которые покрывают не только тело, но и лицо. На лбу Иры даже набито тату с надписью "Вишенка на торте". Саму себя модель называет токсичной и неприятной. Известно также, что Ира родом из Башкирии и официально нигде не работает.