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Категорий: 18

Выпивал и баловался наркотиками: жители Курской области рассказали о враче, задушившем молодую медсестру

Трагедии мог предшествовать любовный конфликт.

28 марта 2021, 19:14

Подозреваемый в убийстве Андрей Сурагин. Фото © Соцсети

Жители Курской области рассказали о враче, задушившем молодую медсестру. Видео © LIFE

Жители города Фатежа Курской области рассказали Лайфу об анестезиологе-реаниматологе Андрее Сурагине, подозреваемом в убийстве 21-летней медсестры Ирины Ж. Жестокая расправа произошла прямо в здании центральной районной больницы.

По словам наших собеседников, к трагедии могло привести то, что мужчина злоупотреблял алкоголем и наркотиками и в ночь перед убийством был пьян.

"Это, конечно, водка, но я не думаю, что это от одной водки. У нас у всех общее мнение, у бабушек, что там, наверное, и наркотики были", — сказала одна из пенсионерок.

Сурагина горожане охарактеризовали как "хорошего мужика", который во время пандемии проявил себя с лучшей стороны: помогал и заботился о больных.

В Курской области реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо в больнице

В Курской области реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо в больнице

Погибшая девушка окончила школу с золотой медалью и училась на четвёртом курсе мединститута, а в больницу приехала на практику. Горожане не исключают, что Сурагин был влюблён в молодую медсестру и это могло спровоцировать конфликт между ними. При этом у врача есть семья — жена и двое детей.

В момент убийства анестезиолог мог быть пьян, так как главврач больницы получил грамоту, медперсонал клиники отмечал это событие 26 марта. Предположительно, во время празднества Сурагин также принял наркотики. Убийство девушки произошло в лифте на последнем этаже, "чтобы никто не слышал", около полуночи 27 марта.

"Я не знаю, что это за человек. Зверем не назвать, звери так не поступают со своими. Переклинило его — и сломался", — охарактеризовала анестезиолога горожанка.

Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом

Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом

Ранее Лайф рассказывал, что в Набережных Челнах муж задушил жену из-за развода и покончил с собой. Родителей мёртвыми нашли их собственные дети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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