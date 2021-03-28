"У меня на него другие планы": Решетова не захотела, чтобы сын пошёл по стопам Тимати
Она выразила надежду, что петь во взрослой жизни он будет только в караоке.
Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила, что не хочет, чтобы их общий сын пошёл по стопам отца и стал профессиональным музыкантом. Экс-возлюбленная популярного исполнителя опубликовала в "Инстаграме" видео с малышом по имени Ратмир, который достаточно энергично танцует.
"Ратик часто просит включить ему музыку. Он, кажется, довольно музыкальным растёт. Надеюсь, это лишь увлечение и петь он будет максимум в караоке. А то у меня на него другие планы", — отметила Решетова.
При этом девушка уточнила, что любит с ребёнком слушать "папин олдскул". Добавим, что сына Ратмира Решетова родила от Тимати в 2019 году. До этого они встречались в течение пяти лет. Звёздная пара разошлась осенью прошлого года. Ранее Лайф рассказывал о том, что Анастасия Решетова исполнила свою первую песню.
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