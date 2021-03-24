Не только Овечкин и Панарин зажигают в НХЛ: русские киперы блестяще тащат свои команды

В сильнейшей хоккейной лиге мира (НХЛ) наступает эра российских вратарей. Ещё десять лет назад за океаном выступало пять киперов с русским паспортом, а сегодня их уже восемь, шестеро являются основными в своих командах. Именно поэтому сейчас некоторые клубы сложно представить без русских стражей ворот.

К примеру, есть большие сомнения, что без Антона Худобина клуб "Даллас Старз" в минувшем плей-офф добрался бы до финала Кубка Стэнли. Добби, как его ласково называют в команде, начинал борьбу за трофей в качестве второго вратаря, но после травмы основного голкипера команды американца Бена Бишопа россиянин занял его место и выдал умопомрачительную игру, раз за разом выручая своих партнёров и двигая звёзд вперёд по турнирной сетке.

Фото © NHL.com

Успехи Антона не осталась недооценёнными руководством "Далласа", которое, долго не раздумывая, продлило сотрудничество с россиянином ещё на три года. Для Худобина же в первый год нового контракта очень важно оправдать доверие клуба. Правда, нынешний сезон у звёзд пока что складывается не лучшим образом. Техасцы, имея таких мастеров в атаке, как Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Александр Радулов, не так много забивают, и от этого у команды поражений больше, чем побед (19-10). Но вот к кому меньше всех вопросов возникает по игре, так это к Худобину. Голкипер играет ни чуть не хуже, чем минувшей осенью в плей-офф, а к решающим играм чемпионата будет только добавлять в коэффициенте отражённых бросков.

А вот как оценивает роль в команде Худобина главный тренер "Далласа" Рик Боунесс.

— Худобин — единственная причина, по которой этот матч был упорным. Кроме него, нет ни одного игрока, про которого я бы мог сказать, что он хорошо выполнил свою работу. Антон же был просто великолепен, — сказал наставник после проигранного "Флориде" матча. Тогда россиянин отразил 49 бросков из 52 и, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча.

От заветной четвёрки, дающей право выступить в плей-офф, "Даллас" отделяют семь очков. Командам играть в регулярке ещё достаточно много матчей, но просыпаться игрокам "Далласа" нужно уже сейчас и активно помогать своему вратарю добывать победы, чтобы потом не растраиваться из-за двух-трёх очков, которых не хватит для участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

Рекорд Василевского

Действующий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, которого прямо сейчас многие считают лучшим в своём амплуа в НХЛ, не только ведёт "Тампу" ко второму трофею, но и бьёт рекорды внутри команды. Россиянин одержал свою 12-ю подряд победу в регулярном чемпионате в составе "молний", превзойдя достижение бывшего кипера "Лайтнинга" Луи Доминге, выигравшего 11 встреч.

— Я смотрю, как он играет, и радуюсь, — прокомментировал очередной "сухарь" Василевского главный тренер "Тампы" Джон Купер. — Уровень игры россиянина растёт на глазах. Я рад, что мы воспользовались на 100% всеми преимуществами, когда у нашего вратаря идёт игра.

Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Василевский в профессиональном плане прибавляет с каждым годом, а моменты, где россиянин не даёт шайбе пересечь красную черту в воротах, при этом совершая безумные сейвы, восхищают фанатов хоккея по всему миру.

One of the MANY Big Cat stops tonight! 🦁 pic.twitter.com/Xtu3ZjQOAM — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 20, 2021

В других командах лиги наши парни в воротах тоже не теряются. В том же Нью-Йорке четыре русских кипера — Александр Георгиев, Игорь Шестёркин, Семён Варламов и Илья Сорокин — удачно защищают цвета команд "Рейнджерс" и "Айлендерс", а во "Флориде" потихоньку обретает себя прежнего Сергей Бобровский, которому в последнее время прилично достаётся от критиков. Будем надеяться, что к главным матчам сезона все наши вратари наберут необходимую для их успешной игры форму. А как надёжно умеет защищать ворота тот же Бобровский, мы все прекрасно знаем.

Авторы