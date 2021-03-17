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Мистика в Питтсбурге: Малкин наклеил номер погибшего хоккеиста "Динамо" на шлем и получил травму

Россиянин отправился в раздевалку, не сыграв в матче и пяти минут.

17 марта 2021, 08:58

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостон Брюинз" почтил память 19-летнего капитана санкт-петербургского молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Тимура Файзутдинова.

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

Перед домашней игрой с "мишками" Малкин наклеил на шлем 77-й номер, под которым выступал Тимур. Таким способом Джино решил поддержать родных и близких погибшего хоккеиста. Однако спустя всего несколько минут с начала матча Евгений при столкновении с защитником "Бостона" получил травму и на льду в этой встрече больше не появлялся.

Соболезнования родным и близким Тимура выразил и клуб Малкина "Питтсбург Пингвинз".

"Наши сердца с семьёй Тимура и его друзьями по команде", — говорится в заявлении "Пингвинз".

Напомним, 12 марта в матче молодёжной хоккейной лиги за Кубок Харламова между "Динамо СПб" и ярославским "Локо" шайба после броска игрока "Локо" попала в голову капитану динамовцев Тимуру Файзутдинову. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию ярославской больницы, где спустя три дня скончался.

Американский защитник жёстко сбил Малкина во время матча НХЛ

Американский защитник жёстко сбил Малкина во время матча НХЛ

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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