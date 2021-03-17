Мистика в Питтсбурге: Малкин наклеил номер погибшего хоккеиста "Динамо" на шлем и получил травму
Россиянин отправился в раздевалку, не сыграв в матче и пяти минут.
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостон Брюинз" почтил память 19-летнего капитана санкт-петербургского молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Тимура Файзутдинова.
Перед домашней игрой с "мишками" Малкин наклеил на шлем 77-й номер, под которым выступал Тимур. Таким способом Джино решил поддержать родных и близких погибшего хоккеиста. Однако спустя всего несколько минут с начала матча Евгений при столкновении с защитником "Бостона" получил травму и на льду в этой встрече больше не появлялся.
Соболезнования родным и близким Тимура выразил и клуб Малкина "Питтсбург Пингвинз".
Evgeni Malkin is wearing a #77 sticker on his helmet in remembrance of Timur Faizutdinov, who tragically passed away after suffering a head injury in a recent hockey game. He was 19, and the captain of Dynamo St. Petersburg. Our hearts go out to Timur's family and teammates. pic.twitter.com/qIhSv1GXm5— Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021
"Наши сердца с семьёй Тимура и его друзьями по команде", — говорится в заявлении "Пингвинз".
Напомним, 12 марта в матче молодёжной хоккейной лиги за Кубок Харламова между "Динамо СПб" и ярославским "Локо" шайба после броска игрока "Локо" попала в голову капитану динамовцев Тимуру Файзутдинову. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию ярославской больницы, где спустя три дня скончался.
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