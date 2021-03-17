Мистика в Питтсбурге: Малкин наклеил номер погибшего хоккеиста "Динамо" на шлем и получил травму

Перед домашней игрой с "мишками" Малкин наклеил на шлем 77-й номер, под которым выступал Тимур. Таким способом Джино решил поддержать родных и близких погибшего хоккеиста. Однако спустя всего несколько минут с начала матча Евгений при столкновении с защитником "Бостона" получил травму и на льду в этой встрече больше не появлялся.