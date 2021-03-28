Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США решили противопоставить России "новое супероружие" из двух самолётов

Их предлагают применять против технологически продвинутых противников.

28 марта 2021, 22:56
<p>Фото © Twitter / theF35JPO</p>

Фото © Twitter / theF35JPO

Одновременное использование истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — это "новое супероружие" американских ВВС, которое можно применять против России в Арктике. Об этом пишет журнал The National Interest.

По мнению авторов издания, соединение свойств этих двух самолётов позволит применять их в условиях технологической продвинутости потенциального противника. Целью бомбардировщиков могли бы стать стационарные объекты в Арктике, истребителей — воздушная поддержка и наблюдение за противником.

National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей

National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей

Журнал добавляет, что амбиции России по поводу освоения Арктики беспокоят Вашингтон. У Москвы много ледоколов и своя обширная территория в этом регионе, что выводит её вперёд.

А ранее The National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам". Североатлантическому альянсу посоветовали помочь Польше заменить устаревшую боевую технику на современную.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аналитик призвала Байдена к жертвам в вопросе "Северного потока — 2" ради Германии

сегодня в 18:04

Стало известно, когда начнутся госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

сегодня в 01:36

На немецких подлодках нашли "российские" навигационные устройства

сегодня в 05:05

На Украине губернатора и мэра города застали на вечеринке с полуголыми девушками

сегодня в 23:32

Гинцбург рассказал, какая особенность организма может уберечь человека от коронавируса

сегодня в 23:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1