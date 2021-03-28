В США решили противопоставить России "новое супероружие" из двух самолётов
Их предлагают применять против технологически продвинутых противников.
Фото © Twitter / theF35JPO
Одновременное использование истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — это "новое супероружие" американских ВВС, которое можно применять против России в Арктике. Об этом пишет журнал The National Interest.
По мнению авторов издания, соединение свойств этих двух самолётов позволит применять их в условиях технологической продвинутости потенциального противника. Целью бомбардировщиков могли бы стать стационарные объекты в Арктике, истребителей — воздушная поддержка и наблюдение за противником.
National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей
Журнал добавляет, что амбиции России по поводу освоения Арктики беспокоят Вашингтон. У Москвы много ледоколов и своя обширная территория в этом регионе, что выводит её вперёд.
А ранее The National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам". Североатлантическому альянсу посоветовали помочь Польше заменить устаревшую боевую технику на современную.
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