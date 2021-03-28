"Мы не говорим, что я её отец": Панин признался, что у него есть четвёртый ребёнок

Эпатажный российский актёр Алексей Панин заявил, что у него есть четвёртый ребёнок. По его мнению, "с детьми пора остановиться": два ребёнка от разных женщин у него родились с разницей в три дня.

"Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвёртый ребёнок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребёнок живёт в другой семье, мы не говорим, что я его отец", — отметил артист в "ДНК-шоу" телеканала "Пятница!".

Кроме того, Панин рассказал об отношениях с другими женщинами и об алкогольной зависимости. Отметим, что в конце прошлого года актёр тайно женился на Еве Тарлакян. Скандальный артист также поведал о свинг-клубах, заметив, что не знает, сколько у него было женщин.

"Они что, лошади, что ли? Я могу перечислить женщин, которые в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль в моей жизни. А чисто сексуальных партнёров, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей", — признался Панин, заметив, что его супруга также посещает с ним секс-вечеринки.

Добавим, что Алексей Панин воспитывает дочь Нюсю от брака с актрисой Юлией Юдинцевой. В 2011 году гинеколог Татьяна Савина родила актёру дочь Марию. Буквально через несколько дней третьего малыша артисту подарила ещё одна женщина — Ольга Маруженко.

Ранее сообщалось, что абсолютно голый Алексей Панин обратился к фанатам со скалы в Испании.

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