Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

На днях Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера и нового директора "Альфа-банка" Алишера Валеева, более известного в шоубизе как Моргенштерн, 300 тысяч рублей за плагиат песни Олега Лихачева. Это мелочь для бюджета артиста и его семьи. Как выяснил Лайф, Моргенштерн — потомственный миллионер. Его родственники зарабатывают на госконтрактах с поставками цветов и кабелей для нефтяных корпораций, что позволяет им активно скупать жилую и коммерческую недвижимость. Сам Моргенштерн, годовой доход которого перевалил за $1 млн, также обзавёлся загородным домохозяйством и парой иномарок.

Отцовское чёрное золото

Алишер Валеев родился в Уфе. Мальчика воспитывала мать, отец жил отдельно, певец признавался, что видел его всего несколько раз в жизни. Действительно, по данным Лайфа, Тагир Фагимович Валеев, которого принято считать отцом Моргенштерна, и предполагаемая мать певца зарегистрированы в Уфе по разным адресам. Валеев-старший проживал в Калининском районе с другой семьёй и там же вёл бизнес. Предполагаемая мать рэпера зарегистрирована по другому адресу, в другом районе Уфы.

Предполагаемый отец Моргенштерна Тагир Валеев. Фото © ОК / Тагир Валеев

Отец Моргенштерна руководил уфимской компанией "Экомакссервис", занятой производством и хранением нефтепродуктов и торговлей моторным топливом. Эта сфера в Уфе в 90-е годы считалась наиболее криминальной — многие "нефтяники" были убиты.

Валеев также был связан с добычей драгметаллов (его фирма "Альтаир" организовывала производственный контроль на уральском золотоносном месторождении "Туба-Каин" в Башкортостане) и несколькими фирмами, занятыми в сфере торговли.

Золотоносное месторождение "Туба-Каин" в Башкортостане. Фото © bashinform.ru

У Валеева была ещё одна фирма, занятая производством нефтепродуктов, — "Научно-производственный центр "Эко-Гарант". В 2010 году она перешла в собственность Сергея Бабушкина, специалиста по сооружению газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз и по совместительству депутата Совета городского округа Уфы. Позднее фирма Валеева оказалась во владении компании с Сельшейских Островов.

Бизнесмен, похоже, имел связи с администрацией Уфы. Телефон, приписанный к его фирмам, совпадает с номером Союза предпринимателей Калининского района Уфы, которым руководил сотрудник администрации Уфы Владислав Дунаев.

Своя доля в банке

Валеев-старший также был миноритарным совладельцем одного из крупнейших банков Башкортостана — "Уралкапиталбанк". Банк имел крупную сеть представительств, например в Краснодаре. Затем долю Валеева выкупила сеть из родственных московских фирм, оформленных по месту массовой регистрации. Впоследствии они все были ликвидированы налоговиками. Возможно, банк использовали для теневых проводок.

Позднее "Уралкапиталбанк" лишился лицензии по решению Центробанка. По данным ревизоров, банк кредитовал компании, связанные со своим владельцем. Рискованная политика создавала угрозу банкротства, ЦБ неоднократно вводил ограничения на операции кредитной организации, в конце концов решив её ликвидировать.

Нефтяник из качалки

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё одна интересная деталь из биографии Тагира Валеева — его полный тёзка числился президентом общественной организации Федерация тяжёлой атлетики Республики Башкортостан. Она была зарегистрирована в 1998 году, но юрлицо давно прекратило существование. Судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", федерация многократно меняла правовую форму. Сегодня она работает как региональная общественная организация.

На единственной фотографии бизнесмена, которая есть в Сети (в его профиле в "Одноклассниках"), Валеев сидит на фоне спортивных наград. Одна из них — статуэтка атлета в приседе со штангой. Федерация принадлежала частникам, но их имена не раскрываются.

В 2000 году у Валеева появился "конкурент" в лице другой Федерации тяжёлой атлетики Башкортостана. Президентом в ней числился некий Сергей Кугейко, у которого был совместный строительный бизнес с главой Федерации тяжёлой атлетики России.

В 90-х многие спортивные организации зачастую были связаны с криминальными структурами. В Уфе, например, авторитет Альберт Галимов по кличке Галим тогда сколотил банду из бывших спортсменов-борцов, занимавшихся вместе с ним в секции греко-римской борьбы на стадионе "Труд". Они специализировались на рэкете и выбивании долгов.

Цветочная королева Уфы

Мать звезды рэпа Марина Моргенштерн (это настоящая фамилия) тоже имеет свой бизнес. С конца 90-х она зарабатывала продажей цветов. Её салон "Николь" занимался доставкой цветов и озеленением интерьеров: гостиниц, ресторанов, торгово-развлекательных центров, дворцов культуры, жилых помещений.

Моргенштерн и его вероятные родители. Фото © Premier.one

Цветочный салон Моргенштерн регулярно получал госконтракты от городских и региональных властей, например на поставку цветов для возложения к памятнику А. Матросову и мемориалам в парке Победы.

Основным заказчиком Моргенштерн стали администрация Уфы и её структуры, например Управление образования и Управление по работе с населением. Бизнесвумен получила около полусотни контрактов на 7,5 млн рублей.

"Николь" арендовала помещение в центре Уфы в здании, которое числилось на балансе ГУП "Управление административными зданиями" Башкортостана.

Пример оформления интерьера в исполнении цветочного салона "Николь" Марины Моргенштерн. Фото © Салон цветов и подарков "Николь"

В 2015–2016 годах салон Моргенштерн перестал платить за аренду, и летом 2017-го ГУП подало иск о банкротстве фирмы из-за задолженности около трёх миллионов рублей. Арбитражный суд, а вслед за ним Верховный суд России признали требования обоснованными, затем в "Николь" назначили временного управляющего. Ему потребовалось почти полгода, чтобы выяснить, что у организации нет никакого имущества и нечем платить по долгам.

За это время Марина Моргенштерн, похоже, успела распродать почти всё своё имущество общей стоимостью около 50 млн рублей. Так, бизнесвумен выставила на продажу на "Авито" коммерческую недвижимость за 35 млн рублей, в том числе торговое помещение на 100 кв. м в многоэтажной новостройке на улице Аксаково за 12,8 млн рублей и 50 кв. м на первом этаже жилого дома на проспекте Октября с дизайнерским ремонтом.

Вместе с недвижимостью женщина продала "газель" и две картины стоимостью 260 тыс. руб. художницы Галины Мазиной-Дятловой, эмигрировавшей из России в Израиль, а затем в Германию.

Разделавшись с активами, Моргенштерн сама эмигрировала в Испанию, там она купила дом. В какой именно провинции она поселилась, неизвестно. Факт переезда подтверждал сам Моргенштерн, когда навещал мать.

— Я в Испании. Сюда переехала жить моя семья. Знаете, это решение приняла моя мама почти в 50 лет своей жизни. Вот так просто взять оставить, потерять, продать. Всё, что ты имеешь, и всё, что ты нажил за почти 50 лет жизни в России, и уехать с концами в другую страну. Я считаю, что это очень смелый и достойный уважения поступок, — делился рэпер со своими подписчиками.

Вид на деревню Фёдоровка, где семья Моргенштерна имеет домик . © "Яндекс.Карты"

Как выяснилось, перед отъездом бизнесвумен выставила на продажу загородный коттедж под Уфой площадью 260 квадратных метров с участком земли около двух тысяч квадратов. За дом с камином, кондиционерами, баней и подземным паркингом с видом на озеро Моргенштерн изначально попросила 15 млн, затем снизила цену до 11 млн рублей. Удалось ли продать домовладение, неизвестно. Во всяком случае, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) данных о новых владельцах не появилось. В Уфе у Марины Моргенштерн также остались две квартиры в панельной высотке 1974 года постройки на Октябрьском проспекте. На "Авито" можно найти объявления о продаже трёшек в этом доме за 6,2 млн рублей.

Подрядчик нефтяного гиганта

Следует отметить, что, пока салон цветов "Николь" ликвидировался, некая Наталья Юрьевна Моргенштерн, предположительно, сестра бизнесвумен, учредила фирму с точно таким же названием, прописалась организация почти по тому же адресу — на Лесном проезде в Уфе, но только сменила офис на жилую квартиру.

Обновившийся салон цветов продолжил получать контракты от структур администрации Уфы, причём число заказов даже возросло. В 2019–2020 годах "Николь" выиграла более 40 контрактов на поставку цветов и растений почти на 5 млн рублей.

Один из контрактов, например, касался озеленения помещений и ухода за растениями Хозяйственного управления Республики Башкортостан: драценами Варнески, спатифиллумами, фикусами Бенджамина Даниэль и шеффлерами.

Наталья Моргенштерн также оказалась владельцем СП "Технология", занимающегося поставкой кабелей (зарегистрировано по тому же адресу, что и цветочный салон). Среди её заказчиков — структуры крупнейшей в Башкирии и одной из самых больших в России нефтяных корпораций ПАО "Башнефть", а также государственные научные и производственные предприятия Сибири и Дальнего Востока.

Интересно, что в сети цветочных салонов "Николь" и компании, поставляющей кабели нефтяникам, числится всего по одному сотруднику. Такие данные указаны в базе "СПАРК-Интерфакс". Как один человек может обслуживать многомиллионные контракты, остаётся загадкой.

Примечательно, что при регулярных госконтрактах "Технология" уже два года показывает убытки, а в марте текущего года к предприятию подали иск на 7,5 млн рублей. Заседание по этому спору состоится в апреле, это дело может похоронить один из бизнесов родственников Моргенштерн.

Проснулся долларовым миллионером

Фото © Instagram / morgen_shtern

Сам рэпер Моргенштерн, похоже, зарабатывает уже больше всей своей семьи. В июне 2020-го он признавался в интервью автору ютуб-канала "Чё Каво", что за год сколотил капитал $1,5 млн (более 100 млн рублей), став долларовым миллионером (рэпер даже показал поступления на свой расчётный счёт за год). Доход рэперу принесли рекордные прослушивания его последнего альбома "Легендарная пыль" (12 млн 540 тысяч рублей), а также его более ранних треков (ещё около 15 млн рублей).

Часть дохода пришла с "Ютуба": выплата за просмотры его клипов, а также рекламные интеграции в видео, за каждую из которых рэпер берёт от 1,2 до 5 млн рублей. На своём профиле в "Инстаграме" Моргенштерн тоже зарабатывает: истории на его странице стоят от полумиллиона, видео — более 1 млн рублей.

Около 400 тысяч рублей в месяц певцу приносит продажа мерча (одежда с атрибутикой), также по полумиллиону рублей он получает за каждый концерт, считая это очень низкой ставкой.

А неделю назад рэпер стал настоящим банкиром. По крайней мере, "Альфа-банк" нанял Моргенштерна директором по работе с молодёжью. Эта должность была создана специально для него. Он якобы должен ходить в офис и проводить там полный рабочий день. Рэпер уже отметился скандальным креативом: в его новом клипе для "Альфа-банка" сотрудницы предстают в слишком откровенных нарядах. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за этого ролика.

Артист признаётся, что весь заработок — 7–10 млн рублей в месяц — тратит на жизнь. Впрочем, это не совсем правда, Моргенштерн всё-таки сделал несколько капитальных вложений.

Усадьба Моргенштерна за $1 млн

В 2020 году рэпер купил дом неподалёку от Троицка в Новой Москве, в закрытом микрорайоне "К". Рэпер сразу похвастался приобретением перед подписчиками. Именно это и позволило установить местоположение дома.

Дом, в котором поселился Моргенштерн, построили в 2005 году. Судя по данным ЦИАН, именно этот коттедж бывшие собственники ранее сдавали в аренду за 200 тысяч рублей в месяц, а затем решили продать за 70 млн рублей, утверждая, что дом был построен по проекту известного архитектора. Сейчас эти объявления уже сняты, их нельзя отыскать на сайте ЦИАН, но можно найти в поисковиках по адресу дома.

Загородный дом Моргенштерна в коттеджном посёлке в Москве. Кадр из видео YouTube / MORGENSHTERN

Моргенштерн снял о своём новом доме ролик.

Судя по данным Росреестра, площадь дома составляет 375 квадратных метров, ещё около 1340 квадратных метров занимает земельный участок вокруг дома. Во дворе есть бассейн и гараж для автомобилей с автомойкой. Внутри несколько гардеробных, одна из них почти целиком занята кроссовками рэпера. Сам артист ранее оценил стоимость своей коллекции обуви в 800 тысяч рублей.

Интерьер выдержан в светлых пастельных цветах. В доме обустроена музыкальная студия с полной звукоизоляцией. Только на неё, по словам Моргенштерна, он потратил около 1 млн рублей.

В гараже Моргенштерна есть два автомобиля — скромный, по меркам звезды, седан Mercedes E200, новый стоит четыре миллиона рублей. Рэпер любит демонстрировать машину в своих клипах. Автомобиль с блатным госномером 666 отлично известен московским сотрудникам ГИБДД. За несколько последних месяцев он собрал более 330 штрафов почти на 400 тысяч рублей.

Алишер Моргенштерн и его автомобили. Кадр из видео YouTube / MORGENSHTERN

Ещё в гараже Моргенштерна красуется любимчик всех рэперов — исполинский внедорожник Cadillac Escalade стоимостью от семи миллионов рублей. Певец хочет пополнить парк новым Rolls-Royce, цены на которые стартуют от 20 млн рублей.

Ресторан на Большой Дмитровке

Часть заработанного Моргенштерн решил вложить в традиционный бизнес и в октябре 2020 года открыл на Большой Дмитровке в Москве ресторан Kaif Provenance. Туда допускают людей старше 18 лет, что уже вызвало негодование среди более юных поклонников Моргенштерна.

Руководителем заведения указан некий Рзаев Ильгар Камал-оглы, о котором поисковики ничего не знают кроме того, что в 2017-м он зарегистрировал ИП в подмосковном посёлке Совхоз им. Ленина (вотчина скандально известного бизнесмена и неудавшегося политика Павла Грудинина), где занимался торговлей цветами и растениями, семенами и удобрениями.

Долги не в приоритете

Недавно, отвечая на нападки в свой адрес, Моргенштерн заявил, что на его плечах сейчас держится вся его семья. Если это так, то кажется странным тот факт, что рэпер с многомиллионными доходами не выплатил даже задолженность своей матери. До недавнего времени судебные приставы искали её как владельца фирмы "Николь" за долг в 1 млн рублей.

Задолженность Марины Моргенштерн. © "СПАРК-Интерфакс"

Кроме того, весной 2020 года Марина Моргенштерн оказалась в фокусе внимания судебных приставов из-за личных долгов как физическое лицо. По данным ФССП, она оставила 131 тысячу рублей долгов, из которых 112,5 тысячи — неуплата налогов. Судя по данным базы судебных приставов, эта задолженность не погашена до сих пор.

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