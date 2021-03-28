В России решили ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба и Министерство финансов России планируют ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами службы.

По данным издания, ФНС уже направила в Минфин переработанные законопроекты, которые ранее готовились в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по вопросу борьбы с теневой экономикой. Новые версии документов предусматривают изменения в законы "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также КоАП.

Как пишет РБК, в частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ. Также торговцев могут обязать подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Помимо этого, управляющие рынками компании на постоянной основе будут должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники.

В пресс-службе Минфина, в свою очередь, отмечают, что сегодня на законодательном уровне не регламентируются чёткие границы применения контрольно-кассовой техники в отношении розничных рынков. В итоге недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права.

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