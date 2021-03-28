Десятки людей стали жертвами террористов в Мозамбике

Несколько десятков человек погибли в результате нападения боевиков на город Пальма на севере Мозамбика. Об этом сообщает AFP.

Контроль над населённым пунктом они установили в пятницу. В субботу была произведена попытка эвакуации 180 человек. Они не могли выбраться из гостиницы трое суток. По данным местного Минобороны, когда проходила эвакуация из отеля, боевики устроили засаду, в результате чего умерло семь человек.

Ранее на севере Мозамбика боевики также атаковали колонну из 17 автомобилей, на которых пытались покинуть место боевых действий специалисты французской энергетической группы Total.

Ранее Лайф сообщал, что на заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв. Власти сообщили, что речь идёт о теракте.

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