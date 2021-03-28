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Десятки людей стали жертвами террористов в Мозамбике

Контроль над городом Пальма боевиками установлен ещё в пятницу.

28 марта 2021, 21:57
<p>Фото © Allafrica</p>

Фото © Allafrica

Несколько десятков человек погибли в результате нападения боевиков на город Пальма на севере Мозамбика. Об этом сообщает AFP.

Контроль над населённым пунктом они установили в пятницу. В субботу была произведена попытка эвакуации 180 человек. Они не могли выбраться из гостиницы трое суток. По данным местного Минобороны, когда проходила эвакуация из отеля, боевики устроили засаду, в результате чего умерло семь человек.

Ранее на севере Мозамбика боевики также атаковали колонну из 17 автомобилей, на которых пытались покинуть место боевых действий специалисты французской энергетической группы Total.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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