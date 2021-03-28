Застрявшее в Суэцком канале судно решили попытаться снять с мели без разгрузки

Застрявшее 24 марта в Суэцком канале судно Ever Given будут до последнего пытаться снять с мели, не прибегая к разгрузке контейнеровоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления канала.

"Нет конкретной даты окончания попыток стащить судно с мели до того момента, как нам придётся прибегнуть к сценарию облегчения его тоннажа. На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом", — заявили в пресс-службе.

При этом источник, близкий президенту Египта Абдул-Фаттаху Саиду Хусейну Халилу Ас-Сиси, сообщил агентству Bloomberg, что судно начнут разгружать во вторник. Но это произойдёт только в случае неудачных попыток снятия с мели более простыми методами.

Ранее Лайф сообщал, что президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант. По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов.

Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно. Пока ведутся работы по углублению дна на проблемном участке, к месту ЧП были вызваны ещё два судна, которые будут толкать контейнеровоз.

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