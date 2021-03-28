Финансист объяснил, как блокировка Суэцкого канала скажется на стоимости нефти
Водная артерия заблокирована из-за севшего на мель судна-гиганта Ever Given.
Фото © ТАСС / EPA
Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале в Египте из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальными, однако в краткосрочной перспективе может подняться цена на нефть. Такое мнение выразил бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) и управляющий директор компании Branko Terzic & Associates LLC Бранко Терзич.
"[Ситуация] окажет ограниченное воздействие в краткосрочной перспективе, на следующей неделе, однако Суэцкий канал действительно используется для транспортировки 8% мирового объёма сжиженного природного газа. СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован", — приводит слова Терзича РИА "Новости".
По его мнению, в ближайшей перспективе цены на нефть и газ могут вырасти из-за "плохих новостей", таких как сокращение спроса или предложения. При этом он исключает возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном-гигантом.
"Ever Given, застрявший в Суэцком канале, — это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду", — поведал Терзич.
Ранее Лайф сообщал, что водная артерия была заблокирована из-за контейнеровоза, севшего на мель поперёк русла 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. Накануне контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала России не поступало.
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