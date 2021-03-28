В Индонезии прогремел мощный взрыв на огромном нефтехранилище — видео
Официальных данных о причинах пока не поступало. Также неизвестно, есть ли жертвы.
В Индонезии взрыв уничтожил большое нефтехранилище. Местные жители публикуют видео в соцсетях. Судя по геотегам, случилось это в провинции Западная Ява у города Балонган. Однако официальных подтверждений пока не поступало.
NEW - Massive explosion rocks Balongan, Indonesia.pic.twitter.com/qmzfwdTJlK— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 28, 2021
На жутких кадрах, которые появляются в соцсетях, видно, что языки пламени поднимаются на десятки, если не сотни метров. Взрывы гремят один за другим, ночное небо озарено вспышками.
А накануне в Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви. Несмотря на мощь ударной волны, погиб только сам злоумышленник.
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