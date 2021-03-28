Жительницу Самары убил упавший с крыши снег
Работники управляющей компании теперь могут стать фигурантами уголовного дела.
Фото © Прокуратура Самарской области
В Самаре одна женщина погибла, другая пострадала, когда на них рухнул снег с крыши. По данным областной прокуратуры, инцидент произошёл вечером 28 марта на улице Металлистов.
"Одна из потерпевших умерла на месте, вторая потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура начала проверку по факту соблюдения управляющей компанией требований закона при обслуживании дома. Следователи работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске.
Выбор редакции
Трёхлетняя девочка лишилась части пальца в детском саду в Тольятти
Протаранил скорую и влетел в дом: три человека стали жертвами страшного ДТП с каршерингом в Самаре
Выпивал и баловался наркотиками: жители Курской области рассказали о враче, задушившем молодую медсестру
Панель размером с телевизор: Mercedes показал шикарный салон будущего люксового электрокара
В Австралии заявили о хакерской атаке на парламент
Комментариев: 0