Жительницу Самары убил упавший с крыши снег

В Самаре одна женщина погибла, другая пострадала, когда на них рухнул снег с крыши. По данным областной прокуратуры, инцидент произошёл вечером 28 марта на улице Металлистов.

"Одна из потерпевших умерла на месте, вторая потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту соблюдения управляющей компанией требований закона при обслуживании дома. Следователи работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске.

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