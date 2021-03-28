В Австралии заявили о хакерской атаке на парламент
Власти страны говорят, что нападение вовремя выявили и помешали ему.
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В Австралии подверглась хакерской атаке почтовая система парламента. Она вышла из строя на этой неделе, но власти вовремя приняли меры. В ситуации теперь разбирается агентство по кибербезопасности. Об этом сообщает телеканал 7 News.
По словам помощника министра обороны Эндрю Хасти, неполадка была связана с внешним провайдером интернета. Когда обнаружили попытку атаки, подключение к правительственным системам сразу приостановили.
А ранее австралийский телеканал заявил, что прервал вещание из-за "российских хакеров". Поводом для атаки якобы послужила программа, посвящённая РФ.
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