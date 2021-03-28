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В Австралии заявили о хакерской атаке на парламент

Власти страны говорят, что нападение вовремя выявили и помешали ему.

28 марта 2021, 20:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Австралии подверглась хакерской атаке почтовая система парламента. Она вышла из строя на этой неделе, но власти вовремя приняли меры. В ситуации теперь разбирается агентство по кибербезопасности. Об этом сообщает телеканал 7 News.

По словам помощника министра обороны Эндрю Хасти, неполадка была связана с внешним провайдером интернета. Когда обнаружили попытку атаки, подключение к правительственным системам сразу приостановили.

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А ранее австралийский телеканал заявил, что прервал вещание из-за "российских хакеров". Поводом для атаки якобы послужила программа, посвящённая РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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