Российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V"
Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники организации, в том числе пожилые.
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Часть сотрудников центра Гамалеи, где создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V", уже ревакцинировались препаратом. Замдиректора центра по научной работе Денис Логунов сообщил, что их иммунитет дал хороший ответ.
"Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилые, были перевакцинированы, очень хорошие ответы", — отметил Логунов в эфире Первого канала.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной.
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