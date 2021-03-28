Панель размером с телевизор: Mercedes показал шикарный салон будущего люксового электрокара

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии роскошного салона нового электрокара EQS. Автомобиль позиционируется как электрический аналог S-класса. Одним из главных новшеств в интерьере станет медиасистема, которая разместится на всю ширину передней панели.

MBUX Hyperscreen — это огромный 56-дюймовый экран, состоящий из трёх: 2,3-дюймового экрана приборной панели, 17,7-дюймового тачскрина по центру и 12,3-дюймового сенсорного монитора перед пассажиром. Все будут соединены бесшовно, их общая длина составит примерно 1,4 метра.

Фото © Mercedes-Benz

Медиасистема будет работать на базе восьмиядерного процессора, иметь 24 Гб оперативной памяти и обучаемый искусственный интеллект. Стекло, закрывающее экраны, устойчиво к царапинам и обладает виброоткликом, который обеспечивают 12 актуаторов. Помимо мультимедийной системы экран объединит в себе функции приборной панели, навигационной системы и различных настроек автомобиля.

Mercedes показал салон будущего люксового электрокара. Видео © Mercedes-Benz

Новую модель Mercedes оснастят и мощной аудиосистемой. 15 динамиков будут взаимодействовать с 710-ваттной аудиосистемой Burmester. Система сможет подражать звукам ДВС или создавать особый "звуковой ландшафт".

Фото © Mercedes-Benz

Хотя экстерьер пока и держится в секрете, уже известно, что EQS окажется пятидверным лифтбеком с рекордным для серийных машин коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx = 0,2. Премьера флагманской модели намечена на 15 августа, на европейском рынке новинка появится в конце лета текущего года.

Ранее сообщалось, что группа "АвтоВАЗ" начала серийное производство нового семейства автомобилей Lada Largus. Автомобиль получил в том числе обновлённый салон и экстерьер.

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