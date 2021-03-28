В Белоруссии разрешат увольнять работников за призывы к забастовкам

В Белоруссии вскоре планируют принять поправки в законодательство, которые позволят работодателям увольнять сотрудников, призывающих к забастовкам. Об этом рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов.

"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", — сказал Рахманов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он напомнил о действиях митингующих летом и осенью 2020 года, когда они шли к предприятиям и призывали работников объявлять забастовки. Рахманов увидел в этом попытки расшатать коллективы, чтобы остановить работу заводов, а затем "поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом".

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Рабочие главных предприятий страны стали выходить на забастовки. Однако через несколько месяцев протестная активность в республике снизилась, теперь отмечаются только малочисленные митинги в выходные дни.

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