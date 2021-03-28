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Уролог опроверг сообщения коллеги об эпидемии половой инфекции в России

По словам медика, никаких серьёзных данных об этом нет.

28 марта 2021, 20:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сообщения о том, что в России идёт эпидемия половой инфекции, которая приводит к бесплодию и простатиту, — ерунда. Об этом заявил уролог Александр Говоров, комментируя соответствующее утверждение своего коллеги, ведущего реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" Евгения Грекова.

"Никаких серьёзных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — приводит слова Говорова РИА "Новости".

Врач предупредил россиян об эпидемии половой инфекции

Врач предупредил россиян об эпидемии половой инфекции

Греков же заявлял, что симптомы у якобы охватившей Россию половой инфекции схожи с гонореей: из уретры начинаются гнойные выделения без запаха, развивается цистит. Медик призывал пользоваться презервативами, антисептиками, проверять половых партнёров.

Ранее врач рассказал, как коронавирус влияет на сексуальную жизнь мужчин. Уролог-андролог отметил, что CoViD-19 нашли в сперме, но вряд ли он будет передаваться половым путём.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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