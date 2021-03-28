Уролог опроверг сообщения коллеги об эпидемии половой инфекции в России
По словам медика, никаких серьёзных данных об этом нет.
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Сообщения о том, что в России идёт эпидемия половой инфекции, которая приводит к бесплодию и простатиту, — ерунда. Об этом заявил уролог Александр Говоров, комментируя соответствующее утверждение своего коллеги, ведущего реалити-шоу "Я стесняюсь своего тела" Евгения Грекова.
"Никаких серьёзных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — приводит слова Говорова РИА "Новости".
Греков же заявлял, что симптомы у якобы охватившей Россию половой инфекции схожи с гонореей: из уретры начинаются гнойные выделения без запаха, развивается цистит. Медик призывал пользоваться презервативами, антисептиками, проверять половых партнёров.
Ранее врач рассказал, как коронавирус влияет на сексуальную жизнь мужчин. Уролог-андролог отметил, что CoViD-19 нашли в сперме, но вряд ли он будет передаваться половым путём.
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