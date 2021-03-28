При крушении вертолёта на Аляске погибло пять человек
Один счастливчик выжил во время катастрофы.
Фото © Pixabay
При крушении вертолёта на леднике Кник к востоку от города Анкоридж (штат Аляска, США) погибло пять человек. Об этом сообщили в местном департаменте общественной безопасности.
На место происшествия немедленно отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего, он был госпитализирован. Его состояние оценивается как "тяжёлое, но стабильное".
После катастрофы власти ввели временный запрет на полёты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину крушения.
Ранее сообщалось, что в Мексике при падении лёгкого самолёта погибло шесть человек.
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