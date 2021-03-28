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При крушении вертолёта на Аляске погибло пять человек

Один счастливчик выжил во время катастрофы.

28 марта 2021, 21:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При крушении вертолёта на леднике Кник к востоку от города Анкоридж (штат Аляска, США) погибло пять человек. Об этом сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

На место происшествия немедленно отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего, он был госпитализирован. Его состояние оценивается как "тяжёлое, но стабильное".

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После катастрофы власти ввели временный запрет на полёты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину крушения.

Ранее сообщалось, что в Мексике при падении лёгкого самолёта погибло шесть человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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