С россиянина потребовали полмиллиона рублей за машину, которую он продал пять лет назад

С жителя Екатеринбурга через суд потребовали возместить более полумиллиона рублей за машину, которую он продал ещё в 2016 году.

В беседе с порталом E1.ru Кирилл Чердынцев рассказал, что ему пришло извещение с исковым требованием и судебными документами. Согласно им, он должен выплатить 550 тысяч рублей некоему человеку за машину, которую изъял банк.

"Началось всё с того, что в 2013 году я приобрёл автомобиль Toyota Avensis. Пробил его по всем базам, поставил его на учёт, всё было хорошо: ни в залогах, ни в арестах не состоит. Проездил на нём три года и продал. Когда продавал, покупатель тоже пробил его по всем базам, вместе поехали в ГИБДД, на учёт его поставили, всё прекрасно. Этот человек проездил ещё полтора года на этой машине и продал её следующему покупателю. И все уже успели про это забыть. Но последнему хозяину внезапно пришёл документ от судебных приставов о том, что автомобиль изымается в счёт долга", — поведал Чердынцев.

По его словам, оказалось, что автомобиль был в залоге у банка. Его взял в кредит гражданин, который продал транспортное средство Кириллу, но при этом он не сообщил покупателю об этом. Спустя восемь лет машину изъяли у очередного покупателя. Он и потребовал, чтобы отвечал Кирилл.

Получить деньги у того человека, кто продал машину Кириллу, вряд ли получится, так как его крайне трудно найти: у него очень много долгов. Как утверждает издание, он проходит процедуру банкротства.

"Итог ситуации такой: из-за того что банк когда-то не внёс автомобиль в базу залогов и другой человек этим воспользовался, я — честный покупатель — попал на 550 тысяч рублей, хотя честно владел машиной, честно её продал", — подчеркнул уралец.

Юрист Яна Сердитова, которая занимается данным делом, заявила, что шансы избежать выплаты денежных средств у Кирилла Чердынцева крайне минимальные.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы уже больше года мучают коллекторы, требуя выплатить долги, которые успел набрать его двойник.

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