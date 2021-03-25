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Главная проститутка русского "Инстаграма" завершила карьеру ради клиента, который выплатил её долги

Будущего мужа Алиса, к слову, увела из семьи с детьми.

25 марта 2021, 10:57

Фото © Instagram / alisa_mustang

Популярная блогерша Алиса Мустанг уже шесть лет просвещала почти 200 тыс. подписчиц, рассказывая о сексе и помогая им раскрепощаться. Девушка работала куртизанкой и делилась с желающими нюансами профессии, а также продавала курсы. Но всех фанатов Алисы ждало разочарование — она объявила о том, что уходит из профессии, потому что нашла любовь и собирается замуж.

Фото © Instagram / alisa_mustang

Фото © Instagram / alisa_mustang

Я ведь верила, что нет мужчины, способного завоевать моё сердце и доказать серьёзность своих намерений. Кирилл вытащил меня из круговорота бесконечных вечеринок с веществами и алкоголем, утешал, подбадривал, мотивировал. Он всегда был рядом, продолжал добиваться меня, хотя я не раз ему отказывала

Алиса Мустанг

Фото © Instagram / alisa_mustang

Фото © Instagram / alisa_mustang

Блогерша всегда делала упор на том, что Мустанг никому не покоряется, потому что сильный и вольный. Но теперь нашёлся человек, который смог пробиться в сердце Алисы. Она познакомилась с Кириллом около двух лет назад, и он сразу влюбился. Мужчина умолял её об отношениях, но гордая куртизанка раз за разом отказывала. Она не собиралась бросать работу, пока не обеспечит себя и маму.

Фото © Instagram / alisa_mustang

Фото © Instagram / alisa_mustang

Но Кирилл выплатил её ипотеку (по некоторым данным, в Москве), построил дом маме девушки и пообещал красный "порше". Он поклялся всегда о ней заботиться и обеспечивать её, и Алиса сдалась под таким напором. Мужчина сейчас оформляет развод с женой, оставляя ей и детям дом, а теперь уже бывшая куртизанка вовсю хозяйничает на новой кухне — готовит любимому обеды и устраивает романтические ужины.

Фото © Instagram / alisa_mustang

Фото © Instagram / alisa_mustang

Два года мы узнавали друг друга. Два года учились доверять друг другу. Два года мы менялись, развивались, делились знаниями, добротой и, наконец, боже, как же страшно это написать, полюбили друг друга. И дальше всё зависит только от нас

Алиса Мустанг

Работа проституткой всегда была важна для девушки — она даже сделала татуировку с датой своего дебюта. Но теперь Алиса намерена отойти от дел и рассказывать подписчикам лишь о сексуальных практиках, оставив в прошлом элемент продажности.

Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал

Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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