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Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку

Предварительно, новые выпуски ждут поклонников уже в апреле.

25 марта 2021, 08:48

Фото © Instagram / borodylia

В декабре 2020 года зрителей поразила новость, которой некоторые обрадовались, а кто-то, наоборот, огорчился. Сообщалось, что скандальный телепроект "Дом-2", длившийся 16 лет, прекращает своё существование из-за низких рейтингов и проблем с рекламодателями.

Фото © Instagram / buzova86, borodylia

Фото © Instagram / buzova86, borodylia

Однако потом выяснилось, что шоу всё же продолжится, но уже в другом формате. А сейчас стало известно, кто рискнул возродить проект. По словам источника, "Дом-2" начнёт снова выходить уже в апреле на канале "Ю", пишет Starhit. При этом полюбившиеся зрителям ведущие могут продолжить работу на шоу.

Уже в середине — конце апреля новые выпуски "Дома-2" появятся на канале "Ю". Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанёт с высокими цифрами, если там будут только "зелёные" участники, поэтому позвали звёздных "старичков".

Источник

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

"Дом-2" впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года на телеканале ТНТ. За это время на телестройке побывало более 2300 участников, многие из которых обрели известность. Среди них Алёна Водонаева, Степан Меньщиков и Ольга Бузова, которая впоследствии также стала ведущей шоу.

"Дом-2" закрывается после 16 лет в эфире, и вот что стало последней каплей

"Дом-2" закрывается после 16 лет в эфире, и вот что стало последней каплей

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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