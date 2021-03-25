Эшли Грэм устроила кривляния перед зеркалом, но все смотрели только на её объёмные формы в белье
Несерьёзный снимок модель сделала во время интервью со звездой "Тиктока" Сиенной Гомес.
Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм любима миллионами не только за шикарные формы, но и за свой забавный характер. Она всячески продвигает идею бодипозитива — любви к себе и своему телу — и делает это легко, но не скатываясь в фарс. В этот раз она опубликовала в сториз селфи в коротком чёрном топе и нижнем белье, которое и так было довольно крошечным, а на огромных бёдрах модели смотрелось и вовсе незначительным.
Эшли не стала строить из себя сексуальную кошечку и скорчила смешную рожицу перед зеркалом. Так она решила поднять настроение своим поклонникам во время невесёлого интервью. Модель встретилась с 17-летней звездой "Тиктока" Сиенной Гомес, которая тоже всячески просвещает свою аудиторию насчёт бодипозитива.
Фото © Instagram / siennamaegomez
Блогерши встретились, чтобы обсудить те трудности, с которыми приходится сталкиваться девушкам в теле, и сравнили опыт разных поколений. И хоть они старались поддерживать позитивный настрой во время разговора, серьёзность темы сказывалась на всех. Поэтому Эшли и решила в перерыве сделать глупое фото, чтобы разрядить обстановку.
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