Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эшли Грэм устроила кривляния перед зеркалом, но все смотрели только на её объёмные формы в белье

Несерьёзный снимок модель сделала во время интервью со звездой "Тиктока" Сиенной Гомес.

25 марта 2021, 07:37

Фото © Instagram / ashleygraham

Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм любима миллионами не только за шикарные формы, но и за свой забавный характер. Она всячески продвигает идею бодипозитива — любви к себе и своему телу — и делает это легко, но не скатываясь в фарс. В этот раз она опубликовала в сториз селфи в коротком чёрном топе и нижнем белье, которое и так было довольно крошечным, а на огромных бёдрах модели смотрелось и вовсе незначительным.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли не стала строить из себя сексуальную кошечку и скорчила смешную рожицу перед зеркалом. Так она решила поднять настроение своим поклонникам во время невесёлого интервью. Модель встретилась с 17-летней звездой "Тиктока" Сиенной Гомес, которая тоже всячески просвещает свою аудиторию насчёт бодипозитива.

Фото © Instagram / siennamaegomez

Фото © Instagram / siennamaegomez

Блогерши встретились, чтобы обсудить те трудности, с которыми приходится сталкиваться девушкам в теле, и сравнили опыт разных поколений. И хоть они старались поддерживать позитивный настрой во время разговора, серьёзность темы сказывалась на всех. Поэтому Эшли и решила в перерыве сделать глупое фото, чтобы разрядить обстановку.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Выглядишь фантастически, впрочем, как и всегда!


sttropeztan

Мне нравится, как ты показываешь, что модель может позировать когда угодно и в любом виде

kelsileslie

Ты настоящий пример для подражания — я тобой восхищаюсь!


juliakuhbandner

Эшли Грэм сбросила всю одежду, доказав, что её тело прекрасно при любом весе и со всеми растяжками

Эшли Грэм сбросила всю одежду, доказав, что её тело прекрасно при любом весе и со всеми растяжками

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1