Эшли Грэм устроила кривляния перед зеркалом, но все смотрели только на её объёмные формы в белье

Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм любима миллионами не только за шикарные формы, но и за свой забавный характер. Она всячески продвигает идею бодипозитива — любви к себе и своему телу — и делает это легко, но не скатываясь в фарс. В этот раз она опубликовала в сториз селфи в коротком чёрном топе и нижнем белье, которое и так было довольно крошечным, а на огромных бёдрах модели смотрелось и вовсе незначительным.