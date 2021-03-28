В Чехии обнаружен новый коронавирус-мутант

В городе Брно, юго-восток Чехии, обнаружен новый штамм коронавируса. Его появление зафиксировала специализированная лаборатория Elisabeth Pharmacon, которая проводит тесты на ковид. Об этом сообщает Чешское телевидение.

По предварительным данным, новая мутация коронавируса не опаснее британской или южноафриканской, однако исследования пока продолжаются.

Меж тем в республике наблюдается непростая ситуация с ковидом. Только по официальной статистике, этим заболеванием переболело около 15% граждан. Количество погибших составляет 25,8 тысячи на почти 11-миллионное население.

Ранее были названы две самые опасные страны, из которых в Россию могут привезти новые штаммы ковида.

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