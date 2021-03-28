Бесконтрольный приём: можно ли пить витамины без рекомендаций врача и чем это может быть опасно

Бежать в аптеку и скупать витамины А, B, С, D очень опрометчиво. Как отмечает иммунолог Марина Аплетаева, перед приёмом любых препаратов необходимо выяснить, действительно они нужны человеку или нет.

— Авитаминоз — это полное отсутствие витаминов в организме, а гиповитаминоз — это снижение необходимого уровня. Как правило, весной мы все страдаем гиповитаминозом: всё-таки какая-то часть витаминов поступает в наш организм с пищей, — пояснила врач.

Исследование Bloomberg в 2018 году показало, что далеко не все витамины так полезны и безопасны, как о них принято думать. Например, витамин D плохо усваивается организмом, а витамин С провоцирует аллергические реакции. Особенно опасно принимать эти средства без показаний врачей, поскольку неизвестно, как поведёт себя организм, если суточная норма будет превышена.

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— Мультивитаминные комплексы, которые активно рекламируются и продаются в аптеках, не содержат лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача неопасно. Они носят профилактический характер. Но я бы посоветовала любые препараты перед употреблением обсуждать с доктором, поскольку аллергическая реакция на компоненты поливитаминных комплексов может быть непредсказуемой, — рассказала Марина Аплетаева.

Терапевт Анастасия Сафонова подчеркнула, что отдельные витамины в моноварианте или в сочетании должны быть назначены лечащим врачом, поскольку пить их нужно по показаниям. Нельзя покупать витамин А и витамин В12 и самостоятельно выбирать себе дозировку и длительность приёма: это может быть опасно для всех систем организма. Несмотря на дефицит витамина D у тех, кто редко бывает на свежем воздухе и работает в помещении ( по данным Forbes, 42% американцев живут с крайне низким уровнем витамина D), назначать себе его приём, если вы не врач, не нужно. Иначе вы можете нарушить работу желудочно-кишечного тракта и выделительной системы.

— У многих витаминов есть токсическое действие, в частности у жирорастворимых A и Е. Бесконтрольный приём может отравить организм, а не улучшить его состояние, — добавила Марина Аплетаева.

Как спасти себя от простуды весной

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Врачи обращают внимание на то, что ношение защитных масок может уберечь не только от коронавируса, но и от сезонных респираторных заболеваний.

— Если человек чихает в общественном транспорте и он в маске, то для общества он неопасен. А если и люди вокруг тоже в масках, заразы можно не бояться, — говорит иммунолог.

В качестве профилактики весной эксперты рекомендуют перейти на сбалансированное правильное питание, состоящее из жиров животного происхождения, белков, растительной пищи, круп и бобовых. От вредной, чрезмерно жирной пищи и быстрых углеводов лучше отказаться, чтобы организм не тратил время на их переваривание и усвоение, а мог отражать вредные бактерии и вирусы.

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Ещё один важный фактор — режим дня. В течение зимы из-за малого количества солнечного света нарушается выработка гормонов, что влияет на нервную систему и иммунитет. Поэтому сон не менее семи-восьми часов, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание, а не перекусы бутербродами и шоколадками необходимы не только для нормального настроения и хорошей фигуры, но и для здорового состояния без простуд.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что весной особенно актуальны "стрессы" для организма: дыхательные упражнения, спорт, закаливание, контрастный душ. Иммунитет необходимо сталкивать с агрессивными факторами, чтобы он всегда был готов к опасности и смог вовремя защититься.

Ранее Лайф рассказывал, что пожилых людей предупредили о возможном повторном заражении коронавирусом.

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