Болезнь миллиарда: 5 способов спастись от мигрени и вернуться к нормальной жизни

Мигрень — второе по распространённости неврологическое заболевание, которым страдает около одного миллиарда людей по всему миру, из них 148 миллионов борются с хронической мигренью. Лайф выяснил, какие существуют способы для облегчения жизни людей, страдающих этим недугом.

Каждый пятый взрослый житель России мучается от мигрени, из них 75–80% — женщины. Головная боль сказывается не только на настроении и самочувствии человека, но и на его работе. По данным исследований , именно мигрень является второй по распространённости в мире причиной нетрудоспособности населения и первой причиной нетрудоспособности у молодых женщин, которых мучают более тяжёлые, чем у мужчин, плохо поддающиеся лечению приступы. Женщины также чаще сталкиваются с хронической мигренью.

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— Мигрень в большинстве случаев сопряжена с выраженной дезадаптацией и большим социально-экономическим бременем. Этот вид головной боли оказывает колоссальный эффект на качество жизни, обязывая нас продолжать клинические испытания и поиски эффективных терапевтических решений для помощи пациентам, — подчеркнул профессор Месуд Ашина, президент международного общества по головной боли.

В чём причины мигрени

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Неврологи выделяют несколько факторов, провоцирующих мигрень. Например, как отмечает врач ЦКБ Управления делами Президента России Валерий Куваев, употребление вредной пищи может стать триггером для данного заболевания. Красные и игристые вина, молочный шоколад и орехи приводят к головным болям. Приём гормональных препаратов и голод также могут спровоцировать мигрень.

Стресс, усталость, переживания, нарушения сна ведут к приступам, как и внешние факторы. К примеру, перепады атмосферного давления или акклиматизация.

Но как же спастись от мигрени, если у неё так много триггеров?

1. Медикаменты

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Если головная боль становится частым гостем, необходимо обратиться к врачу. Да, можно постоянно пить анальгетики, они отпускаются в аптеках без рецептов, но проблему этими средствами не решить.

— Доктор назначит правильные препараты, чтобы не просто снимать боль, но и не навредить своему организму. Например, препараты-триптаны сокращают сосуды и блокируют боль на уровне рецепторов тройничного нерва. Они спасают и от мигрени, и от её симптомов: тошноты, рвоты, раздражительности. Но их нельзя "назначать" себе самостоятельно, без рекомендации врача, поскольку у них есть побочные эффекты и серьёзные противопоказания, — отметила терапевт Анастасия Сафронова.

2. Акупрессура, или точечный массаж

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По словам медицинского директора компании Teva в России Рустама Галеева, сейчас специалисты из разных регионов РФ имеют возможность получать актуальную информацию о диагностике и новейших подходах к лечению мигрени. И хотя многие врачи не признают "народные способы" и "традиционные методики", физиологи и мануальные терапевты рекомендуют их пациентам.

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— От головной боли может помочь самомассаж. Например, нужно подушечками пальцев слегка помассировать края челюсти, а затем несильно на пару секунд надавить на виски. И повторить эти упражнения нужно 3–4 раза, — говорит физиолог Ринад Минвалеев.

3. Питание и сон

Диетолог Екатерина Захарова рекомендует людям, страдающим головными болями, больше внимания уделять своему здоровью: спать не менее 7–8 часов в сутки и отказаться от жирной пищи. Не помешает снижение потребления сахара и соли.

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— Продукты с высоким содержанием сахара и соли негативно влияют на сосуды, из-за этого кровь хуже поступает в мозг, что провоцирует очередной приступ мигрени, — добавила эксперт.

4. Иглоукалывание

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Самомассаж — это, конечно, хорошо. Но порой от мигрени нужны более эффективные средства. Например, иглоукалывание, при котором иглы попадают в биоактивные точки. Это помогает нормализовать кровоток, снизить спазмированность мышц и убрать спайки нервов.

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Эксперты отмечают, что иглы очень тонкие, поэтому процедура практически безболезненная. Главное — выбрать правильного мастера, который не навредит и сможет поставить всё как следует.

5. Водные процедуры

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В идеале людям, страдающим мигренью, нужно регулярно проходить курс гидромассажа или отправляться на термальные источники в отпуск. Но, если такой возможности нет, подлечиться можно в обычной ванной.

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Фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендует принимать тёплую ванну с настоем валерианы, ромашки и душицы. Эти травы способствуют расслаблению и благоприятно влияют на дыхательную систему. Кровь насыщается кислородом, нервы успокаиваются, голове становится легче.

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