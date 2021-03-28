Как спасти зрение при глаукоме: советы экспертов

Первичная открытоугольная глаукома — ведущая причина инвалидности по зрению в мире. Почти в два раза выросло количество пациентов с глаукомой за последние 40 лет. В 2020 году было выявлено 3,6 миллиона новых случаев болезни. При этом примерно половина людей не подозревают о заболевании, так как "глаукома не болит".

— Длительно глаукома протекает бессимптомно, пациент ничего не ощущает, и к нам, к сожалению, не приходит. Яркой симптоматики у глаукомы нет. Но вместе с тем, несмотря на стёртость клинической картины, глаукома — это "жулик", "вор-рецидивист", который "ворует" зрение человека, причём делает это весьма быстро и успешно, — подчеркнул врач-офтальмолог Сергей Голубев.

Без лечения глаукома ведёт к слепоте, причём на оба глаза. Но ещё задолго до такого печального исхода заболевание существенно снижает качество жизни пациента: дефекты зрения, которые развиваются постепенно, мешают водить автомобиль, узнавать знакомые лица, приводят к значительному повышению риска травм.

Как определить глаукому

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На первых стадиях болезни ощущается давление в глазах, зрение становится расплывчатым, если человек смотрит на источник света, формируются радужные круги и создаётся эффект "мелькающих молний". Со временем давление внутри глаза повышается, зрение перестаёт быть острым.

— Глаукома — это то редкое заболевание, где факторы риска и патогенные факторы не совпадают. Мы до сих пор не понимаем, как возникает глаукома у конкретного пациента. Несмотря на то что мы хорошо знаем процесс её формирования и стадии этого процесса, причины пока науке не известны, — заметил Сергей Голубев.

Наследственность — основная причина развития глаукомы у 30% пациентов. Большинство из них — женщины. Но, кроме генетики, факторами риска являются возрастные изменения в организме, повышенное внутриглазное давление (ВГД), отчасти близорукость.

Если ВГД в норме, то глаза функционируют хорошо. Но если давление повышается, то запускается патологический каскад, который приводит к "выдавливанию" диска зрительного нерва. Из-за этого ганглиозные клетки сетчатки, передающие информацию об изображении в головной мозг, постепенно погибают.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил, что пациентам старше 40 лет обязательно нужно проходить обследование минимум один раз в год, а при подтверждённом диагнозе — четыре раза в год. Обследование проходит безболезненно и не занимает много времени.

Чем раньше проблема будет обнаружена, тем проще будет замедлить патологический процесс с помощью глазных капель. Но прописать их может только врач. Никакого самолечения в вопросах с глазами быть не может.

Лечить нужно комплексно

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Вместе с тем описаны случаи глаукомы "нормального" давления, когда пациент продолжает терять зрение. Это обусловлено тем, что патогенез глаукомы связан не только с повышением ВГД, но и с нарушением ауторегуляции сосудистого тонуса и повреждением ганглиозных клеток сетчатки. Именно поэтому к проблеме терапии глаукомы нужно подходить комплексно: необходимо не только снизить давление, но и защитить клетки сетчатки.

Сегодня офтальмологи и глаукоматологи назначают различные лекарственные препараты для лечения глаукомы, исходя из индивидуальных особенностей её течения. Наиболее эффективные из них — глазные капли, которые воздействуют сразу на две "мишени": с одной стороны, снижают продукцию внутриглазной жидкости, с другой — увеличивают увеосклеральный отток.

— Использование одновременно двух механизмов действия одной молекулы позволяет нам снижать ВГД и делать это достаточно эффективно. Доказанным гипотензивным эффектом обладают прежде всего оригинальные препараты. Дженерики не всегда соответствуют своим заявленным свойствам. В своей практике мы руководствуемся результатами многоцентровых клинических исследований, подтверждающих гипотензивную эффективность и безопасность (переносимость) каждого лекарственного препарата для лечения глаукомы, — подчеркнул Сергей Голубев.

Специальной профилактики глаукомы не существует, поскольку явные признаки заболевания появляются уже на поздних стадиях. Однако любая гимнастика для глаз, правильное питание и витамины могут укрепить глазной нерв и держать давление в норме.

Вячеслав Куренков добавил, что для зорких глаз важны ежедневные прогулки. Кожа должна вырабатывать витамин D, который необходим в борьбе с близорукостью — одной из причин глаукомы.

— Отсутствие движения и витамина D может привести постепенно и крайне незаметно к сколиозу, остеохондрозу, что, в свою очередь, лишь подхлестнёт развитие проблем со зрением, — добавил Куренков.

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