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Гинцбург рассказал, какая особенность организма может уберечь человека от коронавируса

Но и с ней важна мера: попытка искусственной поддержки может дать обратный эффект.

28 марта 2021, 23:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Если в организме человека много интерферонов — противовирусных белковых молекул, — он может не заболеть коронавирусом, даже если столкнётся с инфекцией. Ковид очень чувствителен к интерфероновому статусу человека, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью "Известиям" он уточнил, что важен не столько сам интерферон, а его индуктор. Переизбыток интерферона в организме может приводить к печальным последствиям. Например, выпадению волос — как при химиотерапии.

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"А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год", — рассказал Гинцбург.

Он предположил, что, если бы россияне в самом начале распространения коронавируса принимали индукторы интерферона, это могло бы сдержать заболеваемость на 20–30%.

А ранее Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca. Всему виной может быть некачественная очистка препарата.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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