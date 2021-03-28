Гинцбург рассказал, какая особенность организма может уберечь человека от коронавируса
Но и с ней важна мера: попытка искусственной поддержки может дать обратный эффект.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Если в организме человека много интерферонов — противовирусных белковых молекул, — он может не заболеть коронавирусом, даже если столкнётся с инфекцией. Ковид очень чувствителен к интерфероновому статусу человека, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В интервью "Известиям" он уточнил, что важен не столько сам интерферон, а его индуктор. Переизбыток интерферона в организме может приводить к печальным последствиям. Например, выпадению волос — как при химиотерапии.
"А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год", — рассказал Гинцбург.
Он предположил, что, если бы россияне в самом начале распространения коронавируса принимали индукторы интерферона, это могло бы сдержать заболеваемость на 20–30%.
А ранее Гинцбург назвал возможную причину тромбов после вакцины AstraZeneca. Всему виной может быть некачественная очистка препарата.
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