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На Украине губернатора и мэра города застали на вечеринке с полуголыми девушками

Ни о каком соблюдении безопасной дистанции там речи не шло.

28 марта 2021, 23:32

Губернатор Херсонской области Сергей Козырь и мэр областного центра Игорь Колыхаев посетили закрытую вечеринку, которая была приурочена к Международному дню театра. Как сообщает издание "Мост", на мероприятии выступали полуголые девушки.

По данным СМИ, вечеринку устроил депутат Херсонского облсовета и директор Музыкально-драматического театра имени Н. Кулиша Александр Книга. Помимо Козыря и Колыхаева гостями на закрытом мероприятии стали депутаты горсовета и облсовета, директор Департамента гуманитарной политики Херсонской области, бизнесмены.

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Как отмечается, на мероприятии не соблюдалась безопасная дистанция и масочный режим. А перед сидящими у сцены чиновниками танцевали девушки в нижнем белье.

Отметим, что в прошлом году в Херсонской обладминистрации на 8 Марта провели оригинальное для такого учреждения мероприятие. Чиновники поздравили женщин, пригласив с выступлением группу, участницы которой в откровенных нарядах танцевали под песню "Смажений кабанчик". Видео появилось в Сети, и губернатор Юрий Гусев после этого уволил нескольких своих подчинённых.

Ранее Лайф рассказывал о том, как в Сочи полуголая девушка прокатилась на плечах сноубордиста.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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