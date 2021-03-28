На Украине губернатора и мэра города застали на вечеринке с полуголыми девушками
Ни о каком соблюдении безопасной дистанции там речи не шло.
Губернатор Херсонской области Сергей Козырь и мэр областного центра Игорь Колыхаев посетили закрытую вечеринку, которая была приурочена к Международному дню театра. Как сообщает издание "Мост", на мероприятии выступали полуголые девушки.
По данным СМИ, вечеринку устроил депутат Херсонского облсовета и директор Музыкально-драматического театра имени Н. Кулиша Александр Книга. Помимо Козыря и Колыхаева гостями на закрытом мероприятии стали депутаты горсовета и облсовета, директор Департамента гуманитарной политики Херсонской области, бизнесмены.
Как отмечается, на мероприятии не соблюдалась безопасная дистанция и масочный режим. А перед сидящими у сцены чиновниками танцевали девушки в нижнем белье.
Отметим, что в прошлом году в Херсонской обладминистрации на 8 Марта провели оригинальное для такого учреждения мероприятие. Чиновники поздравили женщин, пригласив с выступлением группу, участницы которой в откровенных нарядах танцевали под песню "Смажений кабанчик". Видео появилось в Сети, и губернатор Юрий Гусев после этого уволил нескольких своих подчинённых.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Сочи полуголая девушка прокатилась на плечах сноубордиста.
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