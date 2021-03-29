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На Украине предложили лишать граждан некоторых прав за отказ от вакцинации

Правящая партия такими методами хочет увеличить темпы прививочной кампании.

29 марта 2021, 00:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Верховной раде Украины задумались над наказанием для граждан, которые отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса. Такое предложение озвучил депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин. Он предлагает ограничивать в правах украинцев, которые не хотят вакцинироваться и тем самым подвергают опасности окружающих.

"Следующий шаг после обеспечения страны достаточным на 100% объёмом вакцин — поразить тех, кто отказывается от вакцинации, в отдельных правах, которые несут угрозу жизни и здоровью других граждан", — приводит слова Гурина издание "Страна.ua".

Парламентарий предлагает отказавшихся от вакцинации перестать пускать в кафе, рестораны, учебные заведения, кинотеатры и на спортивные мероприятия.

"Ответят перед Богом": Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию

"Ответят перед Богом": Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что темпы вакцинации в стране примерно в 1,8 раза ниже запланированных. При этом на Украине после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла женщина-военнослужащий, а затем провизор аптеки военного госпиталя. Поставки индийской вакцины от коронавируса в страну были остановлены.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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