На Украине предложили лишать граждан некоторых прав за отказ от вакцинации

В Верховной раде Украины задумались над наказанием для граждан, которые отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса. Такое предложение озвучил депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин. Он предлагает ограничивать в правах украинцев, которые не хотят вакцинироваться и тем самым подвергают опасности окружающих.