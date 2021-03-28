Финансист объяснил, когда инвестор рискует потерять всё

Любые инвестиции на фондовом рынке таят определённые риски. Но они увеличиваются для тех инвесторов, кто вкладывает в активы не свои деньги. Это отметил финансист Пётр Бубнов в интервью агентству "Прайм".

"Очень редко случаются ситуации, при которых некий актив перестаёт стоить хоть каких-то денег. Впрочем, кредитный риск, или риск дефолта, существует и для самых надёжных эмитентов", — отметил он.

При этом чаще всего теряют все свои деньги люди, которые торгуют с "плечом", то есть используют заёмные средства. Как подчеркнул Бубнов, чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность потерять все денежные активы. Есть ещё одна ситуация, которая может спровоцировать потерю денег, — банкротство эмитента.

"Конечно, компания, дела которой настолько плохи, что ей может угрожать банкротство, прежде всего будет лишена листинга на бирже, при этом она обязана будет выкупить акции. Но порой даже в таких ситуациях инвесторы продолжают надеяться на лучшее, не предъявляя свои бумаги к выкупу", — заключил Бубнов.

Ранее россиянам рассказали, как эффективно вложить пять тысяч рублей. Полезными в этом вопросе могут оказаться паевые инвестиционные фонды.

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