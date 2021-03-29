В Бразилии тела умерших от ковида предложили перевозить в школьных автобусах
Страна переживает один из сложных периодов в развитии пандемии коронавируса.
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В бразильском городе Сан-Паулу местные власти планируют вдвое увеличить количество транспортных средств, используемых для перевозки тел умерших из-за коронавируса, в том числе за счёт привлечения школьных автобусов. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
"Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придётся снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела... А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются", — сказал председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.
По данным CNN Brasil, из-за роста количества летальных исходов префектура 12-миллионного мегаполиса закупила транспортные услуги: расширила с 45 до 94 число автомобилей для перевозки тел умерших.
Добавим, что в настоящее время в крупнейшем городе Бразилии зарегистрировано более 725 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами ковида стали свыше 21 тысячи жителей Сан-Паулу.
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