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В Бразилии тела умерших от ковида предложили перевозить в школьных автобусах

Страна переживает один из сложных периодов в развитии пандемии коронавируса.

29 марта 2021, 00:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В бразильском городе Сан-Паулу местные власти планируют вдвое увеличить количество транспортных средств, используемых для перевозки тел умерших из-за коронавируса, в том числе за счёт привлечения школьных автобусов. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

"Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придётся снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела... А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются", — сказал председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.

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По данным CNN Brasil, из-за роста количества летальных исходов префектура 12-миллионного мегаполиса закупила транспортные услуги: расширила с 45 до 94 число автомобилей для перевозки тел умерших.

Добавим, что в настоящее время в крупнейшем городе Бразилии зарегистрировано более 725 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами ковида стали свыше 21 тысячи жителей Сан-Паулу.

Ранее Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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