В Бразилии тела умерших от ковида предложили перевозить в школьных автобусах

В бразильском городе Сан-Паулу местные власти планируют вдвое увеличить количество транспортных средств, используемых для перевозки тел умерших из-за коронавируса, в том числе за счёт привлечения школьных автобусов. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

"Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придётся снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела... А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются", — сказал председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.