Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Россиянам не придётся скачивать отдельное приложение единой биометрической системы (ЕБС), чтобы передавать свои данные. Специальный криптографический модуль банки смогут встраивать в свои программы. Об этом рассказали в "Ростелекоме", который является оператором ЕБС.

"Кредитная организация сможет реализовать сервис удалённой идентификации в своём ПО без необходимости сертифицировать приложение банка. Клиенту, в свою очередь, не придётся скачивать на смартфон утилиту ЕБС. В ближайшее время планируется начать пилотные проекты по внедрению модуля в банках, в продажу решение поступит до конца 2021 года", — приводят "Известия" комментарий компании.

Отмечается, что такой криптомодуль сделает канал безопасным, мошенники не смогут перехватить изображение лица, отпечатков пальцев, звук голоса. В рамках технологии будет проверяться, не взломано ли приложение, через которое она работает.

Согласно требованию ЦБ РФ, российские банки, обладающие приложением для работы с клиентами, должны добавить туда возможность открытия счетов через биометрию.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу "Госуслуги" без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что биометрия может применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.

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