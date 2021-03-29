Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Банки обязаны в следующим году в своих приложениях обеспечить использование таких данных.

29 марта 2021, 02:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянам не придётся скачивать отдельное приложение единой биометрической системы (ЕБС), чтобы передавать свои данные. Специальный криптографический модуль банки смогут встраивать в свои программы. Об этом рассказали в "Ростелекоме", который является оператором ЕБС.

"Кредитная организация сможет реализовать сервис удалённой идентификации в своём ПО без необходимости сертифицировать приложение банка. Клиенту, в свою очередь, не придётся скачивать на смартфон утилиту ЕБС. В ближайшее время планируется начать пилотные проекты по внедрению модуля в банках, в продажу решение поступит до конца 2021 года", — приводят "Известия" комментарий компании.

Отмечается, что такой криптомодуль сделает канал безопасным, мошенники не смогут перехватить изображение лица, отпечатков пальцев, звук голоса. В рамках технологии будет проверяться, не взломано ли приложение, через которое она работает.

Российские вузы в 2021 году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии

Российские вузы в 2021 году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии

Согласно требованию ЦБ РФ, российские банки, обладающие приложением для работы с клиентами, должны добавить туда возможность открытия счетов через биометрию.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу "Госуслуги" без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что биометрия может применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1