С флагами и цветами: российских фигуристов после возвращения с ЧМ триумфально встретили в аэропорту — видео

Российских фигуристов после возвращения с ЧМ встретили в аэропорту. Видео © LIFE

Десятки болельщиков встретили в аэропорту Шереметьево российскую сборную по фигурному катанию, вернувшуюся в Москву с чемпионата мира, проходившего в Стокгольме.

В руках поклонников были национальные флаги и цветы для спортсменов. Болельщики скандировали: "Молодцы! Россия!" Кроме того, во время встречи фигуристов они исполнили гимн РФ, который на мировом первенстве наши медалисты не услышали. В связи с допинговым скандалом и санкциями сборная выступала на ЧМ без флага и гимна.

Напомним, Россия выиграла общекомандный зачёт ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 22 года. В копилке нашей команды оказалось шесть медалей, три из которых золотые. Победы на турнире добились Анна Щербакова в соревнованиях женщин-одиночниц, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире спортивных пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду. Единственную серебряную медаль для нашей сборной завоевала Елизавета Туктамышева, а бронзу взяли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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