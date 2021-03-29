Синоптик рассказал, какая погода будет в апреле в европейской части России

В апреле жителей европейской части России ожидает преимущественно тёплая погода, осадков будет немного. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

"В апреле ожидается преимущественно малооблачная погода, с небольшим количеством осадков и редкой их повторяемостью. С умеренным суточным ходом температуры и с температурным фоном 2–4 градуса выше климатической нормы", — отметил Старков в интервью радио Sputnik.

По словам метеоролога, к концу месяца температура воздуха достигнет почти майских показателей. В начале же апреля по ночам ожидается температура в районе нуля, иногда может холодать до минус 2–4 градусов. Днём воздух может прогреваться до плюс 6‒8 градусов. Во второй декаде месяца температура ещё повысится: ночью будет около двух градусов с отметкой плюс, а днём можно рассчитывать на 11‒13 градусов тепла.

Самой тёплой будет третья декада: днём ожидается до плюс 15‒17 градусов. Снег почти полностью должен растаять в первой половине следующего месяца. По мнению Старкова, в апреле над центральной частью России будут властвовать в основном антициклоны, что и предопределит малое количество осадков. Но осадки всё же будут, не исключён даже снег.

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