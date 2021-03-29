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Обнаружено ещё одно препятствие для освобождения Суэцкого канала от застрявшего судна

Огромный контейнеровоз пытаются сдвинуть уже более десяти буксиров.

29 марта 2021, 01:11
<p>Фото © ТАСС / KHALED ELFIQI</p>

Фото © ТАСС / KHALED ELFIQI

Снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза Ever Given мешает кусок скального массива. В него упёрся нос судна, что усложняет дноуглубительные работы и процесс буксировки контейнеровоза. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".

К работам привлечено уже 15 буксиров, включая присоединившееся к ним несколько часов назад мощное судно под нидерландским флагом. Дно под носом контейнеровоза углубляет земснаряд. Эти работы разделены на два этапа по 12 часов — земснаряды и буксиры работают отдельно, в зависимости от приливов и отливов.

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Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоит на одном и том же месте с 23 марта. Судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Президент Египта поручил начать разгрузку. По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов. Однако в Управлении Суэцкого канала заявили о том, что Ever Given будут до последнего пытаться снять с мели.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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