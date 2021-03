Обнаружено ещё одно препятствие для освобождения Суэцкого канала от застрявшего судна

Снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза Ever Given мешает кусок скального массива. В него упёрся нос судна, что усложняет дноуглубительные работы и процесс буксировки контейнеровоза. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".

Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоит на одном и том же месте с 23 марта. Судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Президент Египта поручил начать разгрузку. По его словам, канал ежедневно теряет доход в размере 12–14 миллионов долларов. Однако в Управлении Суэцкого канала заявили о том, что Ever Given будут до последнего пытаться снять с мели.