На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб
Вместе с ним было ещё два человека, они не пострадали.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
На Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, который совершал восхождение в составе группы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается, что на вулкан отправилось трое мужчин — из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского. Погода начала портиться, и альпинисты потерялись.
"Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", — уточнили в ведомстве.
На месте, откуда мужчина связывался с экстренными службами, спасатели никого не обнаружили. Тело альпиниста было найдено уже при спуске с вулкана. Мужчина сорвался в ущелье.
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе спасатели вытащили из 15-метровой трещины во льду провалившегося туда сноубордиста.
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