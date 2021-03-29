На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

На Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, который совершал восхождение в составе группы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается, что на вулкан отправилось трое мужчин — из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского. Погода начала портиться, и альпинисты потерялись.

"Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", — уточнили в ведомстве.

На месте, откуда мужчина связывался с экстренными службами, спасатели никого не обнаружили. Тело альпиниста было найдено уже при спуске с вулкана. Мужчина сорвался в ущелье.

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