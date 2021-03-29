Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

Вместе с ним было ещё два человека, они не пострадали.

29 марта 2021, 00:57
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

На Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, который совершал восхождение в составе группы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональное ГУ МЧС РФ. Отмечается, что на вулкан отправилось трое мужчин — из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского. Погода начала портиться, и альпинисты потерялись.

Пропавшего в Хибинах туриста нашли мёртвым

Пропавшего в Хибинах туриста нашли мёртвым

"Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение", — уточнили в ведомстве.

На месте, откуда мужчина связывался с экстренными службами, спасатели никого не обнаружили. Тело альпиниста было найдено уже при спуске с вулкана. Мужчина сорвался в ущелье.

Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе спасатели вытащили из 15-метровой трещины во льду провалившегося туда сноубордиста.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1