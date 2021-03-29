Больше десяти пострадавших, сотни эвакуированных: в Индонезии тушат масштабный пожар на нефтезаводе
На месте ЧП задействованы десятки пожарных машин.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Балонган (провинция Западная Ява) в Индонезии мог произойти из-за удара молнии. Об этом пишет индонезийское издание Republica.
Ini katanya kebakaran pertamina di indramayu pic.twitter.com/3zHjrcRc9b— JAKARTA KERAS (@jakartaakeras) March 28, 2021
Власти перекрыли подъездную дорогу к заводу и эвакуируют жителей в безопасные места. Срочно перемещать приходится около тысячи человек. Пострадавших пока чуть более десяти человек. Серьёзные травмы только у пяти из них.
А накануне в Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви. Несмотря на мощь ударной волны, погиб только сам злоумышленник.
Выбор редакции
В Индонезии прогремел мощный взрыв на огромном нефтехранилище — видео
В Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви — видео
Климкин указал на фундаментальную ошибку Киева в стратегии по Крыму
На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб
В Бразилии тела умерших от ковида предложили перевозить в школьных автобусах
Комментариев: 0