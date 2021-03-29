Больше десяти пострадавших, сотни эвакуированных: в Индонезии тушат масштабный пожар на нефтезаводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Балонган (провинция Западная Ява) в Индонезии мог произойти из-за удара молнии. Об этом пишет индонезийское издание Republica.

Ini katanya kebakaran pertamina di indramayu pic.twitter.com/3zHjrcRc9b — JAKARTA KERAS (@jakartaakeras) March 28, 2021

Власти перекрыли подъездную дорогу к заводу и эвакуируют жителей в безопасные места. Срочно перемещать приходится около тысячи человек. Пострадавших пока чуть более десяти человек. Серьёзные травмы только у пяти из них.

А накануне в Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви. Несмотря на мощь ударной волны, погиб только сам злоумышленник.

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