Американский рэпер выпустил "кроссовки Сатаны"

Компания MSCHF и американский рэпер Lil Nas X дали старт выпуску "кроссовок Сатаны", созданных на основе модели Nike Air Max 1997 года. Стоимость одной пары обуви — 1018 долларов (77 тысяч рублей). Продажи стартуют в понедельник, 29 марта.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹



👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Эксклюзивные кроссовки Satan Shoes выполнены в чёрном цвете. Утверждается, что в подошве присутствуют красные чернила с каплей человеческой крови. На обуви можно увидеть пентаграмму и отсылку на отрывок из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: "Он же сказал им: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Всего будет выпущено 666 пар и каждую из них пронумеруют. Примечательно, что на кроссовках стоит логотип Nike, но в компании заявили, что она не имеет никакого отношения к презентованной обуви.

"Nike не выпускал и не разрабатывал дизайн этой обуви", — заявил представитель компании платформе Snopes.com.

Ранее Лайф писал, что парень из Санкт-Петербурга купил кроссовки, внутри которых была спрятана записка от заключённого концлагеря.

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