Американский рэпер выпустил "кроссовки Сатаны"
Исполнитель утверждает, что в их подошве содержится человеческая кровь.
Фото © Twitter / saint
Компания MSCHF и американский рэпер Lil Nas X дали старт выпуску "кроссовок Сатаны", созданных на основе модели Nike Air Max 1997 года. Стоимость одной пары обуви — 1018 долларов (77 тысяч рублей). Продажи стартуют в понедельник, 29 марта.
MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹— SAINT (@saint) March 26, 2021
👟Nike Air Max '97
🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood
🗡️666 Pairs, individually numbered
💰$1,018
🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX
Эксклюзивные кроссовки Satan Shoes выполнены в чёрном цвете. Утверждается, что в подошве присутствуют красные чернила с каплей человеческой крови. На обуви можно увидеть пентаграмму и отсылку на отрывок из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: "Он же сказал им: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".
Всего будет выпущено 666 пар и каждую из них пронумеруют. Примечательно, что на кроссовках стоит логотип Nike, но в компании заявили, что она не имеет никакого отношения к презентованной обуви.
"Nike не выпускал и не разрабатывал дизайн этой обуви", — заявил представитель компании платформе Snopes.com.
Ранее Лайф писал, что парень из Санкт-Петербурга купил кроссовки, внутри которых была спрятана записка от заключённого концлагеря.
Выбор редакции
Скриптонит объявил дату выхода своего нового альбома
Бутсы Широкова, в которых он избил судью, проданы за 100 тысяч рублей
"Мы не говорим, что я её отец": Панин признался, что у него есть четвёртый ребёнок
На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб
Больше десяти пострадавших, сотни эвакуированных: в Индонезии тушат масштабный пожар на нефтезаводе
Комментариев: 0