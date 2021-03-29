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Категорий: 18

Американский рэпер выпустил "кроссовки Сатаны"

Исполнитель утверждает, что в их подошве содержится человеческая кровь.

29 марта 2021, 00:14
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/saint/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">saint</a></p>

Фото © Twitter / saint

Компания MSCHF и американский рэпер Lil Nas X дали старт выпуску "кроссовок Сатаны", созданных на основе модели Nike Air Max 1997 года. Стоимость одной пары обуви — 1018 долларов (77 тысяч рублей). Продажи стартуют в понедельник, 29 марта.

Эксклюзивные кроссовки Satan Shoes выполнены в чёрном цвете. Утверждается, что в подошве присутствуют красные чернила с каплей человеческой крови. На обуви можно увидеть пентаграмму и отсылку на отрывок из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: "Он же сказал им: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Всего будет выпущено 666 пар и каждую из них пронумеруют. Примечательно, что на кроссовках стоит логотип Nike, но в компании заявили, что она не имеет никакого отношения к презентованной обуви.

"Nike не выпускал и не разрабатывал дизайн этой обуви", — заявил представитель компании платформе Snopes.com.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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