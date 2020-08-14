Кроссовки Майкла Джордана с осколками щита в подошве продали за рекордные $615 тысяч

Игровые кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные 615 тысяч долларов. Торги проводились домом Christie’s с 30 июля по 13 августа.

Известно, что пара спортивной обуви Air Jordan 1 фирмы Nike выполнена в цветах баскетбольного клуба "Чикаго", за который и выступал Джордан.

В подошве одного из кроссовок, выставленных на аукцион, застряли осколки щита, разбитого, когда баскетболист в прыжке забросил мяч в корзину во время матча в Италии в 1985 году.

Кроме того, в ходе торгов были проданы ещё две пары кроссовок Майкла Джордана. Общая прибыль за все три лота составила почти 932 тысячи долларов.