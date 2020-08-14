Киев сожалеет о передаче России задержанных ранее в Белоруссии граждан РФ

У одного из них есть белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.

На родину вернулись россияне, задержанные в Минске перед выборами президента У одного из них есть белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.

Иное мнение ранее высказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, который, напротив, назвал подход белорусских властей соответствующим не только международным соглашениям, но и нормам национальных законодательств двух стран.

Напомним, в конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, после чего власти заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что задержанные следовали транзитом, у них были куплены соответствующие авиабилеты. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.