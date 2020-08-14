Киев сожалеет о передаче России задержанных ранее в Белоруссии граждан РФ

Решение властей Белоруссии об освобождении задержанных в конце июня граждан России вызывает сожаление у Правительства Украины, об этом говорится в заявлении офиса президента Незалежной.
На родину вернулись россияне, задержанные в Минске перед выборами президентаУ одного из них есть белорусское гражданство, поэтому он остался в республике.
— Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения, — говорится в сообщении.
Иное мнение ранее высказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, который, напротив, назвал подход белорусских властей соответствующим не только международным соглашениям, но и нормам национальных законодательств двух стран.
Напомним, в конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, после чего власти заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что задержанные следовали транзитом, у них были куплены соответствующие авиабилеты. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.