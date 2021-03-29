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Климкин указал на фундаментальную ошибку Киева в стратегии по Крыму

По его мнению, этим вопросом не должно заниматься правительство.

29 марта 2021, 00:26
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о фундаментальной ошибке киевских властей, мечтающих добиться возвращения Крыма в состав страны. Мнением относительно представленной стратегии он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

"Один принципиальный момент кажется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Всё утонет в нашей бюрократии... Кабмин даже не способен координировать работу украинских спецслужб..." — написал Климкин.

Он уверен, что заниматься реализацией стратегии по Крыму должен Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении стратегии по "деоккупации" Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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