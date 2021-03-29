Климкин указал на фундаментальную ошибку Киева в стратегии по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о фундаментальной ошибке киевских властей, мечтающих добиться возвращения Крыма в состав страны. Мнением относительно представленной стратегии он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

"Один принципиальный момент кажется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Всё утонет в нашей бюрократии... Кабмин даже не способен координировать работу украинских спецслужб..." — написал Климкин.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.