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Зарегистрирован первый в России ПЦР-тест на малярию

У него высокая чувствительность, при этом ложноположительных результатов он не выдаёт.

29 марта 2021, 02:58
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/pahowho/24022017240/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / Pan American Health Organization</a></p>

Фото © Flickr / Pan American Health Organization

В России создан первый отечественный ПЦР-тест для диагностики малярии. Разработка принадлежит Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания", — говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали, что методика не выдаёт ложноположительных результатов даже при плохом качестве препаратов. При этом чувствительность превосходит методы световой микроскопии и экспресс-тестов. Тест-систему допустили к применению в России. Её можно использовать для обследования жителей эндемичных территорий.

Ещё один россиянин умер от малярии после поездки на Занзибар

Ещё один россиянин умер от малярии после поездки на Занзибар

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в России было зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, в этом пока только четыре. Малярия — это целая группа паразитарных заболеваний человека. Она распространена в жарких странах, особо уязвимы к этой болезни маленькие дети.

Напомним, ранее в Ижевске от малярии скончался создатель Big Funny Александр Донской – младший. Он прибыл с Занзибара, но врачи приняли симптомы африканской болезни за проявления коронавируса.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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