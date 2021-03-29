Зарегистрирован первый в России ПЦР-тест на малярию
У него высокая чувствительность, при этом ложноположительных результатов он не выдаёт.
В России создан первый отечественный ПЦР-тест для диагностики малярии. Разработка принадлежит Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания", — говорится в сообщении ведомства.
Там также рассказали, что методика не выдаёт ложноположительных результатов даже при плохом качестве препаратов. При этом чувствительность превосходит методы световой микроскопии и экспресс-тестов. Тест-систему допустили к применению в России. Её можно использовать для обследования жителей эндемичных территорий.
По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в России было зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, в этом пока только четыре. Малярия — это целая группа паразитарных заболеваний человека. Она распространена в жарких странах, особо уязвимы к этой болезни маленькие дети.
Напомним, ранее в Ижевске от малярии скончался создатель Big Funny Александр Донской – младший. Он прибыл с Занзибара, но врачи приняли симптомы африканской болезни за проявления коронавируса.
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