В России появится база цифровых профилей мигрантов

В России планируют создать единую информационную платформу учёта граждан других государств, где будут размещаться их цифровые профили. Предполагается, что мигранты смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде и пользоваться информационными сервисами.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ, в том числе иностранцев будут оповещать о необходимости вовремя покинуть страну. Отмечается, что в цифровой профиль будут включены биометрические данные, информация о правовом статусе приехавшего гражданина, а также сведения о месте жительства и работе.

Кроме того, цифровой профиль также поможет прибывшим в Россию заключать трудовые отношения с работодателями, подтверждать образование, вносить обязательные налоговые и иные платежи. Всё это предусмотрено планом по реализации концепции государственной миграционной политики.

Ранее Лайф сообщал, что иностранцы начали тратить больше денег в России. Их расходы резко упали в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

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