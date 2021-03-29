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В России появится база цифровых профилей мигрантов

Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.

29 марта 2021, 02:23
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В России планируют создать единую информационную платформу учёта граждан других государств, где будут размещаться их цифровые профили. Предполагается, что мигранты смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде и пользоваться информационными сервисами.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ, в том числе иностранцев будут оповещать о необходимости вовремя покинуть страну. Отмечается, что в цифровой профиль будут включены биометрические данные, информация о правовом статусе приехавшего гражданина, а также сведения о месте жительства и работе.

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Кроме того, цифровой профиль также поможет прибывшим в Россию заключать трудовые отношения с работодателями, подтверждать образование, вносить обязательные налоговые и иные платежи. Всё это предусмотрено планом по реализации концепции государственной миграционной политики.

Ранее Лайф сообщал, что иностранцы начали тратить больше денег в России. Их расходы резко упали в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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