На стройках не хватает рабочих: как это отразится на зарплате и стоимости жилья

В России сейчас не хватает примерно 1,2 млн строителей. Об этом сообщил Минстрой. Какие специалисты требуются на стройке, что происходит с зарплатой и чем дефицит кадров обернётся для отрасли?

Как нехватка строителей скажется на качестве и сроках сдачи жилья

Дефицит рабочих в Минстрое связывают с отъездом иностранцев из-за пандемии коронавируса. Ещё в декабре министерство просило упростить въезд для трудовых мигрантов. Сейчас они возвращаются в Россию "в ручном режиме".

Кстати, ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В начале февраля стало известно, что с конца декабря в упрощённом порядка в Россию приехало около 14 тыс. мигрантов. Большинство вернулось из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Тем не менее полностью проблема нехватки рабочей силы на стройках ещё не решена. Не хватает около 1,2 млн строителей.

— Дефицит кадров серьёзно сказывается на сроках, а также себестоимости строительства. В итоге стройки затягиваются, а расходы на работы увеличиваются. На мой взгляд, механизм "точечного ввоза" трудовых мигрантов позволит решить вопрос нехватки рабочих рук на стройке. Однако необходимо, чтобы приехавшие таким образом рабочие трудились именно на стройках, а не переходили в другие сферы (доставку еды, такси, торговлю и так далее). Я считаю, что потребуется чётко ограничивать места занятости таких людей. Возможно, даже устанавливать серьёзные штрафы для нарушителей, — считает руководитель Департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников.

В ряде регионов удалось заменить большую часть трудовых мигрантов на местных рабочих. Впрочем, далеко не везде. По словам Алексея Солодовникова, денежные ожидания местных рабочих значительно выше, чем у приезжих. К тому же в целом рабочие не готовы к миграции внутри страны.

— Одной из проблем, с которой столкнулась строительная индустрия как в сегменте промышленного и гражданского строительства, так и в частном домостроении, стал дефицит квалифицированной рабочей силы. В частности, специалистов по монтажу кровель. Особенно остро это начинает ощущаться в регионах. Все опытные подрядчики или работают в Москве и Подмосковье, где платят гораздо больше, или загружены так, что график работ по объектам расписан до лета 2021 года, — рассказал коммерческий директор направления "Полимерные мембраны и PIR" группы компаний "Техноникель" Сергей Ольницкий.

Нехватка рабочей силы стала одной из главных проблем 2020 года наряду с дефицитом строительных материалов. Пока эти задачи остаются актуальными и в 2021 году. Закрытие границ привело к тому, что в отрасли малоэтажного строительства произошло повышение цен на подрядные работы до 100%. Эту проблему отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Несмотря на все сложности, многие строительные компании укладываются в сроки сдачи домов. Большие простои были только в периоды самых жёстких ограничений. Но в дальнейшем, если не решить проблему с кадрами, сроки строительства тоже могут затягиваться.

— Специалисты из СНГ нужны, чтобы предотвратить срывы сроков. Но это в краткосрочном периоде. В дальнейшем нужно задумываться о формировании своего кадрового резерва. И речь не только о МГСУ и других федеральных вузах. С первым мы сейчас уже сотрудничаем. Речь идёт о нишевых специалистах, которых раньше готовили техникумы и ПТУ. Решением будет комплексная поддержка государством таких бюджетных организаций в сочетании с негосударственными программами повышения квалификации и частными образовательными организациями в прикладной строительной сфере. В таком случае будет идти речь о долгосрочном кадровом резерве. Мы не сможем отказаться от рабочих из СНГ в 2021 году, но в перспективе трех-пяти лет — это реально, — считает Максим Лазовский.

Что касается качества домов, то вопрос пока остаётся открытым. Эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский обращает внимание на тему добросовестности застройщиков. По его оценкам, 95% объектов, сроки сдачи которых были сорваны (и их девелоперы сейчас ссылаются на отсутствие рабочей силы), не были бы сданы вовремя и без пандемии. Как отметил Алексей Кричевский, ряд застройщиков просто поставили на паузу наиболее дешёвые проекты. Они воспользовались мораторием на взыскание через суд штрафов и пени за просроченную сдачу домов в эксплуатацию, перекинув рабочую силу на дорогостоящие объекты. Сейчас многое зависит именно от застройщика.

Как нехватка строителей отражается на зарплате и стоимости жилья

Внутренний рынок труда оказался не готов к такому развитию событий. По словам Максима Лазовского, пока проблему решают методом оптимизации имеющихся сотрудников, повышают их квалификацию и опыт. Также ищут новых специалистов и возвращают тех, кто покинул отрасль строительства в 2019–2020 годах. Нехватка кадров привела и к росту зарплаты. Это тоже стимулирует квалифицированных сотрудников вернуться на стройку.

— На данный момент присутствует олигополия в сфере ресурсного обеспечения. Как материалами, так и сотрудниками. Хороший строитель — штучный товар. Всё это привело к тому, что уже в марте 2021 года мы повысили цены на 10%. При этом мы компенсируем разницу собственной прибылью, так как понимаем, что выше цена будет неконкурентной. Клиент просто не сможет приобрести постройку. Реальный рост затрат соответствовал бы индексации цены в 15–18% при текущем уровне рентабельности, — отметил Максим Лазовский.

Нехватка рабочей силы сильно колеблется в зависимости от региона. Где-то она составляет 20%, а где-то — и 50%. Сильнее всего страдают столицы — Москва и Санкт-Петербург, где доля иностранной рабочей силы традиционно выше. Если рассматривать потери по сферам, то это услуги (33,5%), ЖКХ (25,8%) и строительство (22,2%). Такие цифры приводит генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова. По её словам, отток иностранной рабочей силы бьёт в первую очередь по бизнесу, который теряет в производительности и прибыли.

Анастасия Ускова считает, что нехватку рук на местах действительно можно решить своими силами. В том числе развивая внутреннюю миграцию, но для этого необходимо, во-первых, поднимать зарплату, во-вторых, улучшать условия труда. Хорошим стимулом могла бы стать система льгот для переезжающих.

— Если дефицит кадров не будет полностью восполнен с помощью "точечного ввоза", то можно предположить, что зарплата и условия труда в сферах, где наблюдается нехватка мигрантов, начнут расти. В строительстве это уже происходит. Чтобы рост зарплаты не вызвал резкий рост цен, сотрудников там чаще оформляют как самозанятых. Это делается для снижения налоговой нагрузки на предприятия и оптимизации расходов на кадры. Мы уже наблюдаем рост числа самозанятых в строительной сфере. Не исключено, что этот опыт подхватят и аграрии, и курьерские службы, и сфера ЖКХ. Так самозанятость может стать приоритетной формой работы синих воротничков. При этом и вознаграждение за их труд будет расти, — резюмировала Анастасия Ускова.

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