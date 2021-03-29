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Россиян предупредили о росте цен на такси

Он может составить 5–10%, а причина в подорожании топлива.

29 марта 2021, 02:40
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Цены на поездки в такси в России могут вырасти примерно на 5–10%. По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, это произойдёт вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы.

Как пояснила "Известиям" Зарипова, особое беспокойство у таксопарков вызывает рост стоимости метана. Ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

В свою очередь, директор пермского таксопарка "Леверна" Александр Петров признаёт, что в этом году цены выросли на все виды топлива без исключения. Он ожидает роста стоимости горючего на 10–15% к концу года. В целом за последние пять лет цены на топливо выросли на 30–40%, тогда как на такси, напротив, снизились на 50%, говорит он. Тарифы устанавливают не перевозчики, а агрегаторы заказа такси.

В Кремле заявили, что власти держат ситуацию с топливом под контролем

В Кремле заявили, что власти держат ситуацию с топливом под контролем

Ранее Независимый топливный союз предупредил о том, что цены на топливо в России могут вырасти на 13,77%, и в связи с этим предложил пакет мер по снижению акцизов на бензин. В Минэнерго ответили, заявив, что все необходимые меры уже приняты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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