Россиян предупредили о росте цен на такси

Цены на поездки в такси в России могут вырасти примерно на 5–10%. По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, это произойдёт вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы.

В свою очередь, директор пермского таксопарка "Леверна" Александр Петров признаёт, что в этом году цены выросли на все виды топлива без исключения. Он ожидает роста стоимости горючего на 10–15% к концу года. В целом за последние пять лет цены на топливо выросли на 30–40%, тогда как на такси, напротив, снизились на 50%, говорит он. Тарифы устанавливают не перевозчики, а агрегаторы заказа такси.