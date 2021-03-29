Россиян предупредили о росте цен на такси
Он может составить 5–10%, а причина в подорожании топлива.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Цены на поездки в такси в России могут вырасти примерно на 5–10%. По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, это произойдёт вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы.
Как пояснила "Известиям" Зарипова, особое беспокойство у таксопарков вызывает рост стоимости метана. Ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.
В свою очередь, директор пермского таксопарка "Леверна" Александр Петров признаёт, что в этом году цены выросли на все виды топлива без исключения. Он ожидает роста стоимости горючего на 10–15% к концу года. В целом за последние пять лет цены на топливо выросли на 30–40%, тогда как на такси, напротив, снизились на 50%, говорит он. Тарифы устанавливают не перевозчики, а агрегаторы заказа такси.
Ранее Независимый топливный союз предупредил о том, что цены на топливо в России могут вырасти на 13,77%, и в связи с этим предложил пакет мер по снижению акцизов на бензин. В Минэнерго ответили, заявив, что все необходимые меры уже приняты.
Выбор редакции
"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео
В России к лету могут подорожать одежда и обувь
Инвестор рассказал, какие активы могут принести тысячи процентов прибыли
Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели
Пуарье намекнул на дату нового боя с Макгрегором
Комментариев: 0